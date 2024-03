Basilicata, giallo sul futuro di Lacerenza e Pd in subbuglio

"Voci prive di fondamento". Così fonti del Pd smentiscono il rumor, pubblicato da Repubblica, di un possibile ritiro di Domenico Lacerenza, scelto ieri da Pd e M5S come candidato alla presidenza della Regione Basilicata. Anche dal fronte pentastellato si esclude un passo indietro di Lacerenza del primario del dipartimento di oculistica di Potenza. "Assolutamente no", sarebbero state le parole di Giuseppe Conte racconta.

Eppure tutto il centrosinistra nazionale e locale è in subbuglio. Giovanni Petruzzi, già coordinatore della mozione Cuperlo, ha diffuso un documento in cui sindaci, sindacalisti e dirigenti locali del Pd chiedono che venga ritirata la candidatura di Lacerenza e si promuova "il polo dell'orgoglio lucano". Petruzzi inoltre ha definito "quanto mai opportuno ed urgentissimo" che sia convocata la direzione regionale del Pd, "che non ha mai discusso né deliberato la candidatura a presidente di Lacerenza" . Il documento propone un "ravvedimento operoso" e il ritorno su Angelo Chiorazzo, cosa assai improbabile arrivati a questo punto. Certo è che i problemi in Basilicata non finiscono qui per il centrosinistra. Solo ieri, il veto del M5S alla presenza di Azione nella coalizione aveva provocato l'irritazione di Carlo Calenda che sembra tentato dal voler sostenere il presidente uscente di centrodestra Vito Bardi oppure di presentare la candidatura dell'ex governatore lucano Marcello Pittella che, alle ultime elezioni Politiche, ha preso il 10% e che gode ancora di molti consensi in Basilicata.