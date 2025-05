"Basta fomentare l'antisemitismo". E alla Camera è bagarre contro Tajani

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel giorno dell'informativa urgente su Gaza del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sale la tensione all'interno della Camera dei Deputati. Il vicepresidente del Consiglio ha chiesto esplicitamente a Benjamin Netanyahu di " porre immediatamente fine all'escalation in atto " nella regione. Ha ribadito inoltre la "legittimità della reazione israeliana a seguito dell'attacco terroristico subito il 7 ottobre", ma ha anche espresso " forte preoccupazione per le modalità " assunte dalla risposta militare di Tel Aviv. La cessazione dei bombardamenti, la ripresa urgente degli aiuti umanitari e il pieno rispetto del diritto internazionale umanitario sono più che mai urgenti, insieme alla liberazione da parte di Hamas di tutti gli ostaggi ancora detenuti.

Tuttavia l'agitazione da parte dei partiti di opposizione è risultata palpabile alla fine del discorso di Tajani, specialmente nel seguente passaggio: " Non si possono far ricadere sugli ebrei le azioni del Governo israeliano! Mai più! Nessuno, dovrà mai più avere paura perché ebreo. Come diciamo a Israele di fermarsi e porre fine agli attacchi nella Striscia di Gaza, allo stesso modo dico anche a chi fomenta l'antisemitismo per piccole, miopi convenienze di bottega 'Fermatevi! Fermatevi ora! '". A questo punto dal gruppo parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra sono cominciate le vibranti proteste contro lo stesso ministro, "reo" - a loro dire - di non avere condannato a dovere le azioni politiche poste in atto dal premier israeliano.

Angelo Bonelli, in particolare, deride il titolare del dicastero della Farnesina dicendo di avere perso le parole sul governo israeliano, nonostante avesse appena affermato che " questi morti innocenti feriscono i nostri valori e indignano le nostre coscienze: la legittima reazione del Governo israeliano a un terribile e insensato atto terroristico, sta purtroppo assumendo forme assolutamente drammatiche e inaccettabili, che chiediamo a Israele di fermare immediatamente ". Ma per Avs questo non è bastato e le urla sono proseguite per qualche secondo.