Open Arms, telefonata tra Salvini e Pier Silvio Berlusconi: "Porteremo avanti la battaglia sulla giustizia"

Ascolta ora 00:00 00:00

Tante le manifestazioni di sostegno e vicinanza a Matteo Salvini dopo la sentenza di assoluzione nel processo Open Arms, che lo vedeva imputato dei reati di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. Secondo quanto confermato dalla Lega, nelle scorse ore c’è stata la “cordiale telefonata” tra il vicepremier e l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Il ministro “ha particolarmente apprezzato l'attenzione e la gentilezza di Pier Silvio Berlusconi”, quanto reso noto dal Carroccio, e ha ricordato con grande affetto le battaglie per una Giustizia giusta affrontate dal Cavaliere Silvio Berlusconi. Battaglie, sottolinea il partito del vicepremier, che il centrodestra “vuole portare a termine”.

Un’importante segnale di vicinanza da parte della famiglia Berlusconi, che si è unita ai tanti, tantissimi messaggi destinati a Salvini per l’assoluzione con formula piena sancita dal tribunale di Palermo. Lo stesso vicepremier ha rivelato che Giorgia Meloni è stata una delle prime a contattarlo, ma non solo: “Devo dire che mi ha fatto piacere ricevere anche tanti messaggi di politici di sinistra: sindaci, governatori, parlamentari ed ex ministri, perchè un conto è la battaglia politica, un conto è volere il male degli altri... Non riesco ad augurarmi di vedere Conte, Renzi o Schlein in galera... Neanche se mi sforzo ci riesco” . Il segretario federale leghista ha poi tenuto a ringraziare Elon Musk: “Mi ha fatto molto piacere il suo sostegno, lo ritengo una persona illuminata”.

A proposito delle battaglie sul fronte giustizia, Salvini ha evidenziato di aver visto in tribunale a Palermo una giusta e sana separazione di chi giudica rispetto a chi indaga:

“Ma non è sempre così. La separazione delle carriere porterebbe quello che si è visto ieri a essere la normalità in tutta Italia.”.