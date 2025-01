"La battuta su Schlein? La rifarei". Il comico Pucci mette ko la sinistra

Ascolta ora 00:00 00:00

La scorrettezza politica del comico milanese Andrea Pucci si abbatte sulla politica italiana e, in particolare, sulla sinistra nostrana. Incalzato dal Corriere della Sera, il comico classe ’65 si toglie qualche sassolino dalla scarpa sulle polemiche che, ormai più di un anno fa, lo avevano colpito in occasione della consegna dell’Ambrogino nel 2023. Nessun rimorso. La battuta nei confronti di Elly Schlein, definita misogina ai tempi, la rifarebbe senza alcuna paura.

“Il suo Ambrogino (2023, proposta della Lega) è stato uno dei più tribolati della storia recente” , incalza la giornalista. Ma Pucci non si scompone e ricorda i motivi che lo hanno portato a questo prestigioso riconoscimento: “È sfuggito perché io l’ho preso, questo Ambrogino, di cui sono orgogliosissimo: in 5 anni ho fatto 190 date al teatro Repower, repliche tutte sold out ”, ricorda. Poi, a stretto giro, la stoccata: “ Ecco: se uno di sinistra avesse fatto questi numeri e avessero deciso di dargli la medaglia io avrei applaudito. Come applaudirei chi decide di premiare una persona per meriti artistici. Invece, con me, giù polemiche” .

Le stesse polemiche che lo avevano colpito quando, in un’altra occasione, aveva definito la segretaria dem come un incrocio “tra Alvaro Vitali e Pippo Franco insieme”. Una goliardata che gli era costata l’accusa di sessismo e misoginia, avanzata come al solito dalla bolla mediatica e giornalistica della gauche. “Anche qui, diamo un nome alle cose. In un momento di follia ho fatto una battuta sull’aspetto di Elly Schlein. Non mi sono trattenuto perché non mi è simpatica e l’ipocrisia di certa sinistra non la reggo” , sottolinea Pucci. Il pentimento, non arriva: “Rifarei la battuta”. Il motivo è presto detto: “Se uno fa satira sta esasperando un lato della realtà, non significa che quello sia per forza il suo pensiero”.

Un ragionamento tanto banale quanto difficile da comprendere per chi, sia dentro che fuori dal Parlamento, continua a professore il culto del politicamente corretto ad

“Ma c’è qualcuno di sinistra che le sta simpatico?

ogni costo.”, chiede quindi la giornalista. Niente da fare. “Mmm. No”, conclude perentorio Pucci. In arrivo l’ennesima esplosione di fegati a sinistra.