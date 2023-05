"Bentornato a casa grande Silvio". La politica esulta per le dimissioni dall'ospedale

Dopo 45 giorni Silvio Berlusconi ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano, in cui si trovava ricoverato dallo scorso 5 aprile per curare un'infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. In tarda mattinata l'ex presidente del Consiglio è stato dimesso dalla struttura e ora dunque torna in pista per continuare a seguire da vicino i principali dossier della politica italiana. Sono state molteplici le reazioni del mondo della politica di fronte alla notizia delle dimissioni del Cav.

Le reazioni del governo

Giorgia Meloni l'ha definita " una bella notizia " e ha affidato ai canali social il proprio augurio: " Forza Silvio. Ti aspettiamo sul campo per combattere insieme tante battaglie ". Di recente il presidente del Consiglio aveva avuto un colloquio personale con Berlusconi nella camera del San Raffaele. Il presidente del Consiglio lo aveva trovato " di ottimo umore " e aveva riscontrato la testimonianza della sua grande volontà di affrontare " incessantemente " i principali temi all'ordine del giorno.

" Siamo tutti felici del tuo ritorno a casa, bentornato presidente! ", ha scritto il vicepremier Antonio Tajani. Sul proprio profilo Twitter è intervenuto anche Matteo Salvini che, rilanciando il titolo di un articolo di giornale, ha manifestato gioia attraverso un breve messaggio indirizzato a Berlusconi: " Bentornato a casa grande Silvio! ". Solamente pochi giorni fa il leader di FI aveva ricevuto la visita del segretario della Lega, che aveva assicurato di averlo visto " in forma " e aveva garantito che era intenzionato a combattere " come un leone ".

Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha rivolto un " affettuoso bentornato " a Berlusconi definendolo un " esempio di coraggio e di determinazione anche nell'affrontare questa ennesima prova della sua vita ". A suo giudizio il Cav è da considerare " un leader unico, che non ha mai smesso di lavorare per il bene del Paese e che continuerà a guidarci con immutata forza fisica e morale ".

Forza Italia esulta

Maurizio Gasparri ha espresso " gioia e commozione " e ha voluto porre l'attenzione sul fatto che, nonostante le settimane della prova impegnativa, il Cav " non ci ha mai fatto mancare le sue direttive, la sua presenza, le sue telefonate e le sue indicazioni operative ". " Saper riuscire ad affrontare con forza e con capacità vincente anche questa prova ci riempie di gioia e ci dà un ulteriore insegnamento ", ha aggiunto il vicepresidente del Senato.