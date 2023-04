"Berlusconi assente". E in Senato scoppia l'applauso in onore del Cav

La notizia del nuovo ricovero di Silvio Berlusconi all'ospedale San Raffaele di Milano, a pochi giorni dalle ultime dimissioni, ha colpito tutto l'arco parlamentare. Per tutto il giorno si sono rincorsi messaggi di solidarietà e di pronta guarigione per l'ex premier. " È stabile, è una roccia. Ce la farà anche stavolta. Il suo umore? Il nostro è buono ", ha detto il fratello, Paolo Berlusconi, uscendo dall'ospedale. Tutta la politica si è stretta attorno al presidente di Forza Italia, mettendo da parte qualunque colore politico e qualsiasi divisione. Lo dimostra anche quanto accaduto nel pomeriggio durante i lavori del Senato.

Il calendario dei lavori parlamentari per la giornata odierna, infatti, prevedeva il voto di fiducia sul decreto Superbonus. Come prevede il protocollo in queste circostanze, il voto avviene per appello nominale con la "chiama" dei senatori, invitati a esprimere la loro preferenza. Quando è stato chiamato Silvio Berlusconi, il Senato si è aperto con un applauso spontaneo da parte tutti i presenti, di qualunque schieramento politico, nei confronti del senatore che, per ovvi motivi, non ha risposto alla chiamata di voto.

L'intero governo ha espresso il suo augurio di pronta guarigione all'ex premier, così come ha fatto anche Giorgia Meloni. Dal presidente Silvio Berlusconi quest'oggi si sono presentati tutti i suoi figli e il fratello. Quanto sta accadendo all'ospedale San Raffaele di Milano è fortemente attenzionato dai media, non solo italiani, come dimostra anche la presenza di una troupe svedese che da questo pomeriggio staziona all'esterno della clinica insieme ai giornalisti italiani. " Ogni quotidiano svedese sta aprendo con questa notizia ", ha spiegato il giornalista del newspaper Expressen di Stoccolma, Niklas Svensson. L'ex premier è molto noto in Svezia e questo è valso un viaggio dalla Svizzera, dove la troupe stava facendo un altro servizio. La notizia sin dalle prime ore è rimbalzata sui principali media internazionali.

Nel primo pomeriggio di oggi sembrava che dall'ospedale San Raffaele dovesse essere emesso il primo bollettino ufficiale sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, da parte del professor Alberto Zangrillo che lo ha in cura. Ma successivamente è stato fatto sapere che quest'oggi non ci sarebbero state comunicazioni in tal senso da parte della struttura. È probabile che i medici preferiscano almeno 24 ore prima della prima nota.