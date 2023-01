Regionali, l'appello del Cav al voto: "Il nostro orizzonte sono i 5 anni di governo"

Le elezioni regionali potrebbero rafforzare senza dubbio l’immagine del governo di centrodestra. Sia nel Lazio che in Lombardia le consultazioni potrebbero rivelarsi una passeggiata di salute per l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. In questa prospettiva si inserisce il video messaggio, ormai quotidiano, del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Le parole di Silvio Berlusconi

Il Cavaliere decide di scendere in campo, questa volta sulle principali piattaforme social, per sostenere i candidati del centrodestra. A differenza delle ultime “pillole” in formato video, l’intento del messaggio pubblicato in mattinata è quello di rivolgersi direttamente all’elettore di Forza Italia. Negli ultimi video spot elettorali, il numero uno di Forza Italia si era concentrato sulle prossime riforme istituzionali, sul nodo della giustizia e in particolare su alcuni provvedimenti cari al centrodestra. Dalle pensioni minime a 1000 euro, alla riforma dell’uso e abuso delle intercettazioni, passando per la difesa della casa a discapito di alcune stangate europee, l’ex premier aveva esposto ai propri followers e potenziali elettori i dossier sul tavolo dell’esecutivo.

Questa volta Silvio Berlusconi decide di lasciare da parte i temi più tecnici delle riforme e sceglie di parlare faccia a faccia con il proprio elettorato. In pochi secondi di video il Cav illustra i vantaggi del recarsi alle urne il 12 e 13 febbraio e votare Forza Italia: “Gli italiano votando per Forza Italia e per il centro destra – spiega l’ex premier – hanno la possibilità di rafforzare una filiera, una collaborazione tra l’esecutivo e le amministrazioni regionali. Quella stessa filiera che negli anni dei miei governi ha consentito la realizzazione di molte opere” .In effetti, se la coalizione di centrodestra riuscirà, e per ora le possibilità sono alte, a conquistare il Lazio con Francesco Rocca e mantenere la Lombardia con la rielezione di Attilio Fontana l’esecutivo ne uscirebbe sicuramente rafforzato.

Gli italiani, votando Forza Italia e il centrodestra in Lombardia e nel Lazio, hanno la possibilità di rafforzare una filiera tra l'esecutivo e le amministrazioni regionali.



Quella stessa filiera che, negli anni dei miei governi, ha consentito la realizzazione di molte opere. pic.twitter.com/Lx8lqsGwIr — Silvio Berlusconi (@berlusconi) January 30, 2023

Le elezioni regionali

Il centrodestra unitario, per ora, governa 14 delle 20 regioni italiane. Strappando il Lazio al centrosinistra la colazione guidata dal premer Meloni si troverebbe a governare 15 regioni: un ottimo lasciapassare per ottenere le riforme sperate a livello nazionale. A due settimane dal voto di domenica 12 e lunedì 13 febbraio, il distacco tra i candidati scelti dal centrodestra e quelli nominati dalla sinistra non sembra attenuarsi. Francesco Rocca, secondo gli ultimi sondaggi disponibili, viene dato sette punti sopra il candidato di centro sinistra Alessio D’Amato, e più del doppio rispetto a Donatella Bianchi, candidata grillina. E se nel Lazio la galassia rossa è messa male, in Lombardia il cosiddetto “campo largo” è messo peggio. Attilio Fontana, stando agli ultimi dati disponibili, potrebbe staccare di oltre 11 Pierfrancesco Majorino, aggiudicarsi la vittoria e la conseguente rielezione.