Il Cav sulle pensioni minime a 1000 euro: "Entro fine legislatura saranno realtà"

In vista degli appuntamenti regionali del 12 e 13 febbraio, Silvio Berlusconi, continua il suo tour personale di video e approfondimenti destinati alle piattaforme social. Quelle che durante la campagna elettorale per le Politiche aveva chiamato “pillole” del programma sono diventate una piacevole abitudine per il leader di Forza Italia, anche per le consultazioni regionali. Se da un lato gli permettono di ampliare il rapporto con gli elettori, dall’altro gli consentono di illustrare alcuni punti inerenti al programma della coalizione. In questo contesto si inserisce l’ultimo video del presidente di Forza Italia, che pone il focus sull’aumento delle pensioni. L’obiettivo della legislatura è segnato: alzarle ad un minimo di 1000 euro per tutti.

Pensioni minime a 1000 euro

La Legge di Bilancio, varata in fretta e furia dall’esecutivo, va esattamente in questa direzione. I margini erano stretti ma un primo passo è stato fatto: le pensioni sono state aumentate a 600 euro per gli anziani over 75. Il Cav si dice soddisfatto di questo primo traguardo: “Finora nella legge di bilancio abbiamo ottenuto un primo aumento a 600 euro. È solo il primo passo, realizzato nonostante il pochissimo tempo a disposizione e nonostante le necessità di impiegare molte risorse per il caro bollette, per aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà” . Il Cavaliere, con uno sguardo alle prossime manovre finanziare, auspica un intervento più deciso sulle pensioni: “Il nostro impegno a portare le pensioni a 1000 euro rimane in modo assoluto” . L’impegno con gli elettori è definito: “Lo abbiamo promesso e lo faremo. Per noi – aggiunge il leader di Forza Italia – le promesse fatte in campagna elettorale sono sacre”. “Solo noi di Forza Italia abbiamo questo progetto per gli anziani, solo noi abbiamo dimostrato di mantenere questi impegni quando siamo stati al governo” , ha aggiunto Silvio Berlusconi.

Il leader azzurro rivendica il ruolo di Forza Italia all’interno della coalizione e, tornando con la mente al 2001, l'ex premier sottolinea il costante impegno sul tema delle pensioni. “Vi ricordo – aggiunge il Cav – che con il mio governo, nel 2001, abbiamo portato le pensioni minime ad un milione delle vecchie lire” .

L'invito di Silvio Berlusconi