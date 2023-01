Fontana vola verso la vittoria: il sondaggio che spezza le gambe alla sinistra

In Lombardia non c'è partita: il centrodestra sfiora il 50% e di conseguenza il proprio candidato vola verso la vittoria finale. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Ipsos per il Corriere della Sera, secondo cui Attilio Fontana è nettamente favorito rispetto a Pierfrancesco Majorino. A farsi interessante è anche il quadro relativo al peso delle singole liste, da cui viene a galla una situazione che non lascia spazio a libere interpretazioni. Numeri che, se confermati dagli elettori il 12 e il 13 febbraio, certificherebbero l'ennesima disfatta della sinistra.

Fontana vola e stacca Majorino

La rilevazione pone Attilio Fontana a un passo dal trionfo elettorale: il candidato del centrodestra è dato al 45%, che in teoria dovrebbe consentirgli di dormire sonni tranquilli in quanto nessuno sfidante appare in grado di avere una forza tale da mettergli il bastone tra le ruote. Infatti Pierfrancesco Majorino, sostenuto dal Partito democratico e dal Movimento 5 Stelle, non riesce ad andare oltre il 33,8%. La distanza tra i due candidati è di oltre 11 punti percentuali, precisamente dell'11,2%.

A questo punto appare assai complicato immaginare chissà quale rimonta da parte del candidato giallorosso. A essere fuori dai giochi è sicuramente Letizia Moratti del Terzo Polo, che si appresta a occupare la terza posizione con il 19%. Si ferma al 2,2% Mara Ghidorzi di Unione popolare. La quota di schede bianche, schede nulle o di chi preferirebbe non andare a votare ammonta al 39%. I numeri parlano chiaro e, a meno di clamorosi ribaltoni improbabili, Fontana ha imboccato la strada della conferma al Pirellone.

Boom del centrodestra, il Terzo Polo non decolla

Fratelli d'Italia è pronto a intestarsi il risultato di partito più votato: la formazione politica di Giorgia Meloni è stimata al 24,9%. Seguono il Partito democratico al 18,4% e la Lega al 13,4%. Subito dopo si trova la lista Moratti presidente all'8,6%. A seguire vi sono il Movimento 5 Stelle (8,1%), il Terzo Polo di Azione e Italia Viva (7,5%), Forza Italia (6,5%), le altre liste del centrosinistra (6%) e le altre del centrodestra (4,7%).

Il fronte delle coalizioni è altrettanto inequivocabile. Il centrodestra può vantare un ottimo risultato per quanto riguarda le intenzioni di voto: lo schieramento a supporto di Attilio Fontana si attesta al 49,5%, praticamente a un passo dal 50%. Invece il fronte giallorosso che sostiene Pierfrancesco Majorino può contare solo sul 32,5%. Il totale delle liste che propongono Letizia Moratti si ferma al 16,1%.

Il sondaggio premia di gran lunga Fontana, visto dagli elettori della Lombardia come figura giusta per proseguire il lavoro portato avanti nel corso della sua esperienza da presidente della Regione. I cittadini invece si apprestano a bocciare un centrosinistra unito solo per convenienza elettorale e senza una visione comune. Si prepara alla bocciatura anche il laboratorio politico di Letizia Moratti: il Terzo Polo non decolla e lei non fa breccia tra chi è chiamato alle urne.