"Dl Ong? Vergogna". Ma Boldrini viene massacrata sui social

Com'era prevedibile, subito dopo il fermo amministrativo imposto alla Geo Barents come conseguenza degli effetti del decreto Piantedosi, è arrivata la furiosa reazione della sinistra, che ha preso immediatamente le parti della nave Ong.

Fra gli indignati non poteva mancare lei, Laura Boldrini, che si è lasciata andare a un duro sfogo sulla propria pagina Twitter. Peccato che la maggior parte degli utenti non abbia gradito la sua ultima uscita. I messaggi sotto il post della ex presidente della Camera mostrano chiaramente quale sia la posizione della maggior parte degli italiani.

"La norma della vergogna"

Inaccetabile il fermo amministrativo e la multa applicati alla nave Ong Geo Barents, colpevole di non aver rispettato il decreto Piantedosi. L'imbarcazione di Medici senza frontiere non potrà lasciare il porto di Augusta per 20 giorni e dovrà pagare una sanzione pari a 10mila euro.

" Puniti per aver fatto soccorsi in mare e salvato la vita di decine di persone ", è stato il commento di Laura Boldrini. " La norma della vergogna che solo questo governo poteva concepire. Un accanimento contro le #Ong a cui va tutta la nostra solidarietà ", ha aggiunto.

Nulla di nuovo sotto il sole. Oltre a Laura Boldrini, a intervenire in favore della Geo Barents sono stati anche altri rappresentanti del Partito democratico.

Furiosa anche la reazione anche della altre Ong, emblematico il commento della Sea Watch, che ha cinguettato su Twitter: " Multati e puniti per aver salvato vite e il Mediterraneo privato di un assetto di soccorso. La criminalizzazione del soccorso in mare è una strategia criminale che provocherà ancora più morti lungo la frontiera più letale del mondo ".

Cosa dicono gli italiani sui social

Mentre i rappresentanti della sinistra si stracciano le vesti e attaccano il governo, gran parte degli italiani pare essere di parere contrario. Sotto il tweet della Boldrini sono parecchi i commenti negativi.

"Basterebbe non farli partire" , è la laconica risposta di un utente. "Deve finire il traffico di clandestini" , aggiunge un altro. "Lei ha un concetto di accoglienza da classica ricca e annoiata radical chic a cui interessa solo dimostrare un'ipocrita vicinanza a questi problemi. È grazie a questa retorica che non vi votano più neanche i vostri parenti..." , è la reazione di un altro internauta.

" Questo governo sta facendo bene sull'immigrazione clande mmigrazione cland stina. Le Ong? Sono solo complici dei trafficanti di persone umane, altro che salvatori del mare, fanno affari illeciti con i trafficanti, hanno un punto d'incontro in mare, per caricare i migranti e trasportarli in Italia ", precisa un altro.

Per quanto si vada avanti nella lettura dei commenti, non si riesce a trovare un intervento affine al pensiero di Laura Boldrini.