Bonelli sale subito sul carro degli accusatori e incolpa la comunità ebraica

Perché non incolpare subito la comunità ebraica per l’episodio che vede coinvolto il 21 romano accusato di aver sparato colpi di pistola ad aria compressa contro un uomo e una donna al termine del corteo del 25 aprile a Roma? A esprimersi è il volto di Avs Angelo Bonelli, secondo cui non si può ignorare che da parte dei responsabili della comunità ebraica in Italia non vi sia stata una chiara condanna dei crimini e della pulizia etnica compiuti dal governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu contro il popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania.

Questa mancanza di chiarezza contribuisce ad alimentare tensioni, odio e comportamenti irresponsabili che vanno fermati. La violenza si contrasta con coerenza, condannando senza ambiguità tutti i crimini, a partire da quelli commessi dal governo Netanyahu".