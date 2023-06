"Brindiamo", "Aspettavo questo giorno". I commenti choc di odio contro Berlusconi

Non c'è mai limite al peggio. Nemmeno davanti alla morte di Silvio Berlusconi i commenti pubblici più beceri nei confronti del Cavaliere non si sono fermati. Anzi. Le parole di pesanti insulti, profondo odio e gioia sfrenata da parte degli antiberlusconiani più irriducibili corrono attraverso soprattutto il sito di Repubblica. Sembra quasi incredibile leggere certe frasi di alcuni haters che, evidentemente non hanno nemmeno il pudore di arrestarsi e avere quantomeno la decenza di tacere davanti a un dramma che investe una famiglia e un intero movimento politico.

I vergognosi insulti contro Berlusconi

" Ma quale statista, è entrato in politica per evitare di entrare in galera. E se è morto non mi interessa e non interessa a nessuno che ama l'Italia ", scrive un utente. " Non ne sentiremo la mancanza, ha solo sdoganato cattivi esempi che poi sono diventati cultura in questo Paese ", lo segue a ruota un altro. E poi ancora: " Non si può far a meno di pensare ai disastri politici e morali che costui ha provocato al solo scopo di evitare di pagare dazio per la troppa 'disinvoltura' usata nella usa vita imprenditoriale ". E questi sono forse i giudizi meno pesanti, tanto per intenderci.

Sì, perché nel portale di Repubblica c'è chi non si vergogna per niente di affermare una gran voglia di festeggiamenti: " Si, io sono dell'idea di brindare, costui ha continuato imperterrito a fare i suoi interessi ingannando chi era indifeso davanti al potere mediatico dei suoi vari e spesso abilissimi lacchè (da Mike, a Fede, a Costanzo, a Ricci) ". " Politicamente (e ripeto politicamente) attendevo da anni questo momento, e non riesco ad essere minimamente triste per la sua dipartita. Unico rammarico? I danni da lui creati, purtroppo, sopravviveranno ancora per decenni, e continueremo noi ed i nostri figli a pagarne le conseguenze ". Una persona si chiede in maniera aperta: " Perché oggi dovrei stare in silenzio o addirittura addolorarmi perché altrimenti qualcuno pensa di farmi sentire in colpa o che sono cinico? ".

La risposta perfetta di Alessandra Mussolini