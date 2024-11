Bruna Szego all'Autorità Europea Antiriciclaggio. Meloni si congratula con l'italiana

Ascolta ora 00:00 00:00

"Desidero congratularmi con Bruna Szego, indicata dal Parlamento Ue per la guida dell'Autorità Europea Antiriciclaggio". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, porge su X i migliori auguri di buon lavoro " per un ruolo di grande rilievo che testimonia il valore delle competenze italiane in ambito europeo".

Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso la sua soddisfazione per "un risultato importante per il nostro Paese, frutto di un lavoro di squadra del sistema Italia". Szego, milanese, dopo una vita trascorsa alla Banca d'Italia, approda all'Autorità europea antiriciclaggio (Amla) dopo essere stata, indicata dall'Europarlamento battendo la concorrenza degli altri candidati: il tedesco Marcus Pleyer e l'olandese Jan Reinder de Carpentier. Tutto si è deciso in un giro di audizioni, che si è tenuto a porte chiuse davanti alle commissioni Economica e per le Libertà civili a Strasburgo, durante il quale Szego ha ottenuto l'approvazione di buona parte degli eurodeputati ad eccezione di una minoranza del Ppe. Il tedesco Pleyer è riuscito a svolgere un'audizione "brillante" e dalla sua parte aveva il sostegno dei Popolari guidati dal connazionale Manfred Weber, mentre la performance dell'olandese Reinder de Carpentier è stata definita "superficiale". Alla fine, i coordinatori dei gruppi hanno puntato tutto su Szego, la funzionaria entrata nel 1990 a Palazzo Koch su cui il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti aveva fatto quadrato fin dall'inizio. Secondo quanto trapelato, tutti i gruppi hanno sostenuto Szego, seppur alla riunione dei coordinatori il Ppe si sia detto "totalmente non convinto" dalla sua presentazione, chiedendo comunque di inserire nell'indicazione finale un'opinione di minoranza.

Ora la Commissione europea ufficializzerà il suo nome e poi si terrà un'ultima audizione pubblica prima del voto finale dell'Europarlamento e dell'approvazione a maggioranza qualificata dei governi dei 27 Paesi membri. I lavori dell'Amla inizieranno a metà del 2025 con un impegno ben definito: "Un significativo passo avanti nella lotta alla criminalità finanziaria" per "garantire l'integrità del sistema finanziario Ue" . La sede dell'agenzia dell'Autorità Europea Antiriciclaggio era andata a Francoforte, mentre sulla presidenza è stata premiata l'Italia.

"So che l'Amla ha bisogno della cooperazione degli Stati membri e so che a molti potrà non piacere",

ripetere Szego che punta sulla vigilanza prudenziale in Europa in quanto intende evitare i danni reputazionali che conseguono dal riciclaggio su imprese, banche e sistemi Paese.