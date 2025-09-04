Calabria, l'ex M5S Dalila Nesci candidata con Fratelli d'Italia

Dalila Nesci, parlamentare del Movimento 5 Stelle per due legislature ed ex sottosegretario per il Sud con il governo Draghi, annuncia la sua adesione a Fratelli d'Italia e la sua decisione di candidarsi alle prossime elezioni regionali in Calabria.

"Entro in Fratelli d'Italia, il partito fondato e guidato da Giorgia Meloni, una leader seria e onesta che sta garantendo all'Italia un ruolo da protagonista", dice Nesci che spiega che questa sua scelta è frutto di "un percorso di avvicinamento iniziato negli ultimi due anni, grazie a Wanda Ferro, Giovanni Donzelli, Arianna Meloni e a tutta la classe dirigente di FdI". Nesci si dice onorata di "essere stata accolta in questa comunità politica" e di candidarsi in Calabria a sostegno dell'ex governatore Occhiuto. E aggiunge: "La politica deve essere esercitata con onestà e spirito di servizio. Accetto questa candidatura perché la Calabria ha bisogno di buon governo e concretezza". Nesci ricorda che nel corso della sua precedente esperienza politica, ha "portato risorse reali, come con il 'Cis Calabria - Svelare Bellezza', dimostrando che dalle istituzioni si può incidere davvero, oltre la propaganda". E conclude: "La mia è una scelta di maturità e responsabilità. Con Giorgia Meloni al governo, con Wanda Ferro in Calabria e con una comunità di dirigenti e militanti appassionati, ho trovato un partito che unisce esperienza e rinnovamento, capace di garantire interlocutori seri, credibili e vicini agli amministratori locali. Una Calabria diversa è possibile, una Calabria che ingrani una marcia in più con Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni e con Occhiuto presidente".

Ma Nesci non è l'unica ex pentastellata ad aver scelto di schierarsi il centrodestra. Laura Castelli, già viceministra dell’Economia in quota M5s e oggi presidente di ‘Sud chiama Nord’, ha recentemente annunciato il sostegno del suo partito al centrodestra in Calabria, nelle Marche e in Campania. "L’esperienza degli amministratori sul territorio per noi è centrale.