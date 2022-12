"Togliti i stivali". Calderoli contro la sinistra buonista di Soumahoro

Il caso Soumahoro continua e continuerà a far discutere, e sulla incresciosa questione è voluto tornare anche il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, che si è detto stanco di ascoltare le "lezioni" della sinistra, considerati gli scandali.

A scuotere una certa fazione politica, infatti, non è solo la vicenda della famiglia del deputato Aboubakar Soumahoro, ma anche il recente affare di mazzette che ha preso il nome di Qatargate.

" Farmi fare la lezioncina dei maestri della sinistra dopo quello che sta accadendo a Bruxelles? E dicono che sono parte lesa... Col cavolo che sono parte lesa ", ha sbottato il ministro della Lega, indignato dalle recenti notizie. " Col cavolo che sono parte lesa. Li hanno candidati e loro ne rispondono ", ha aggiunto, riferendosi direttamente al gruppo politico del Pd, che ha voluto prendere le distanze e costituirsi parte civile.

Calderoli, insomma, non le manda a dire.

Intervenuto sui palchi della manifestazione per il decennale di Fratelli d'Italia, il ministro dell'Autonomia bacchetta duramente la sinistra, che in questi anni ha sempre voluto interpretare il ruolo dell'irreprensibile.

Emblematico anche il caso di Soumahoro, entrato in Parlamento con l'Alleanza Verdi-Sinistra. Il deputato di origine ivoriana si era presentato come il difensore degli ultimi, è stato uno dei primi a salire sulle navi ong fermate dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ma alla fine ciò che è emerso recentemente ha mostrato una realtà ben diversa.

Calderoli ricorda anche il richiamo risentito di Soumahoro a quel "tu" sfuggito al premier Giorgia Meloni. " A chi si permette di interrompere il presidente del Consiglio perché gli ha dato del tu come è da sempre in uso in Parlamento, dico, gli stivali sporchi te li togli perché stai sporcando l'istituzione; e non soltanto tu ma anche qualche parente che non sta rigando dritto... ", ha attaccato il rappresentate del Carroccio.