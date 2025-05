Campo largo e sonni tranquilli

Ascolta ora 00:00 00:00

Il centrosinistra formato campo largo vince le elezioni amministrative a Genova e Ravenna tra le città importanti Taranto e Matera vanno al ballottaggio e come previsto si odono squilli di tromba: Giorgia Meloni preparati, stiamo arrivando. Tutto legittimo, ci mancherebbe altro, ma pure tutto previsto. A Genova il centrodestra ha perso fin dal giorno in cui, lo scorso anno, decise di candidare il sindaco Marco Bucci al posto lasciato forzatamente e ingiustamente libero da Giovanni Toti, scegliendo così di tenersi stretto il governatorato della Liguria cosa avvenuta - a scapito del Comune di Genova. Spiace, ma non è cosa che possa spostare gli equilibri nazionali. E fa un certo effetto vedere che nel giorno in cui la sinistra avrebbe potuto rivendicare una volta tanto una vittoria netta e pulita non abbia saputo rinunciare alla sua anima autolesionista al limite del suicidio. Mentre a Genova infatti si festeggiava, a Roma andava in scena, dentro e fuori il Parlamento, la solita gazzarra violenta di deputati ultrà e picchiatori incappucciati. Il tutto per provare, inutilmente, a bloccare il decreto sicurezza presentato in Aula dalla maggioranza, che prevede tra l'altro un giro di vite contro gli occupanti abusivi di case e le borseggiatrici di strada che presto non potranno più scorrazzare libere di ricommettere reati anche se prese sul fatto adducendo il fatto di essere neo mamme (per loro è prevista la custodia in comunità di accoglienza protette insieme ai figli).

Immaginiamo per un momento che la loro candidata di Genova, Silvia Salis, avesse promesso in campagna elettorale di dare l'immunità a chi borseggia e occupa case: secondo voi come sarebbe finita? E ancora: è immaginabile governare l'Italia con un programma che difende l'illegalità? Quanti elettori di sinistra o tendenzialmente tali li seguirebbero in questa follia? Quale considerazione internazionale potrebbe avere un simile governo? Niente, è più forte di loro, per quanto largo sia il campo della sinistra, è ostaggio e succube del peggiore veterocomunismo e, Genova o non Genova, all'orizzonte non si intravvede alcuna novità. Per questo il centrodestra può dormire sonni tranquilli in modo superiore ai suoi meriti.