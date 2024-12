“Candidatura autorevolissima”. Il centrodestra pensa a Piantedosi per sfidare De Luca

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo le ultime due sconfitte, in Emilia Romagna e in Umbria, il centrodestra è pronto alla caccia grossa durante la prossima tornata elettorale primaverile. Tra le molteplici sfide, la più ardua rimane quella di espugnare il fortino rosso campano guidato dal dem Vincenzo De Luca. Come conferma oggi in un’intervista il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, l’idea sarebbe quella di giocare la carta Matteo Piantedosi per mettere in difficoltà lo Sceriffo campano.

Il nome di Piantedosi come possibile candidato unitario del centrodestra, a ben vedere, non è la prima volta che esce. Ma il primo a smentirla, ai tempi, era stato proprio lo stesso Piantedosi che aveva definito “irrealistica” una sua discesa in campo. Con un secco “resto al Viminale” , Piantedosi aveva respinto qualsiasi offerta. In effetti, seppur il suo nome sarebbe molto gradito alla Lega, l’incarico al Viminale farebbe pensare a una rinuncia. Da diverse ore, però, il quadro sembra cambiato e non poco. Se il Carroccio non ha mai nascosto il suo atteggiamento favorevole nei suoi confronti, ora anche le altre tre anime della coalizione sembrerebbero convergere verso il nome del ministro dell’Interno.

Un’ipotesi confermata anche dallo stesso Maurizio Lupi incalzato dal Mattino. "La candidatura di Piantedosi è autorevolissima e, soprattutto, in grado di portare alla vittoria il centrodestra alle prossime regionali. Su di lui c'è stata la convergenza di tutti i partiti" , spiega il numero uno di Noi Moderati a proposito delle prossime elezioni in Campania. In questa regione, continua il ragionamento, “si può vincere solo se andiamo oltre il perimetro del centrodestra" . E il nome di Piantedosi, seguendo la logica di Lupi, sarebbe perfetto.

La decisione di candidare, fin da subito, il titolare del Viminale, potrebbe sicuramente giovare all’unità del governo e anticipare le mosse dell’alleanza progressista. La quale, giova ricordarlo, non solo è ancora divisa tra grillini e dem, ma deve ancora risolvere l’affaire De Luca.

Il nodo delnon solo sta creando un solco importante tra il Pd a trazione Elly Schlein e il suo governatore, ma potrebbe addirittura spingere De Luca a creare una lista separata dai dem e correre così in solitaria. Dall’altra parte, guardando agli equilibri interni della maggioranza, l’eventuale elezione di Piantedosi potrebbe liberare la case del minstero dell’Interno, da sempre obiettivo della Lega di Matteo Salvini