"Capisco solo il 30% delle leggi". La confessione del virologo dem Crisanti

Dalla popolarità della virostar ai tempi del Covid alla noia del politico di professione il passo è tanto breve quanto traumatizzante. Per il professor Andrea Crisanti, sbarcato in parlamento grazie al suo Partito democratico, è già tempo di bilanci negativi. In una lunga intervista al Fatto Quotidiano, il virologo prestato alla politica politicante si sfoga: “In aula – ammette – capisco solo il 30% delle leggi che voto”. E per il resto, spiega con sprezzo del ridicolo, si annoia.

Se non fosse una situazione estremamente seria, verrebbe quasi da ridere. I tratti della commedia sono tutti presenti. Un microbiologo a un passo dalla celebrità ai tempi della pandemia, ora senatore della Repubblica con i voti della sinistra, costretto a lamentarsi delle pratiche del Senato e dell’iter noioso della politica nostrana. Nel colloquio con Antonello Caporale il senatore Crisanti spiega senza tanti giti di parole che a Palazzo Madama “è tremendo, quella cosa ti stende, ti uccide. Esci dall’aula rincoglionito, inghiottito dal vuoto cosmico. Ci si annoia a morte brancolando nel buio”.

Ma non basta. “In aula capisco solo il 30% delle leggi che voto. Il resto è totalmente inaccessibile alla mente oppure è noia” , spiega il virologo. Un concetto più volte ribadito: “Come le ho detto – ripete – il 30% delle volte è buio totale” . Derubricate a scartoffie le leggi del parlamento, Crisanti è un fiume in piena: “Mi annoio il giusto, il necessario. Quando la dose eccede corrro ai ripari” . Poi, a stretto giro, arriva la sua personale cura: “La noia la respingo mettendomi a pensare. Invece di star lì a zuzzurellare mi metto a pensare cosa fare, quali gambe dare a quell’emendamento su cui si sonnecchia” . Quella che, a tutti gli effetti, potrebbe sembrare una barzelletta, è invece la storia di un senatore dem annoiato.

Una routine straziante rotta da una personalissima filosofia di vita: “Io so che nessuna legge è uguale per tutti e soprattutto nessuna legge è giusta per tutti. Prenda la norma che riduce il numero chiuso alla facoltà di Medicina. Gli studenti brinderanno, altri invece no. Uno studente in Medicina costa alla collettività – se giunge alla laurea – 150mila euro. Con la specializzazione il conto sale di altri 250 mila euro” . Spiccioli se paragonati all’ultimo acquisto della famiglia Crisanti: la Villa Priuli nei Colli Berici. La residenza del virologo conta 2430 metri quadrati di superficie interna, otto camere da letto, sette bagni, quattro saloni, 12mila metri quadrati di verde.

“Come ho avuto modo di spiegare – conclude l’ex virostar - io e mia moglie abbiamo avuto la fortuna di avere retribuzioni alte e quella casa è il frutto di una vita di lavoro ad alti livelli”

Due milioni di euro l’acquisto: