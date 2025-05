Salva una donna che vuole suicidarsi. L'elogio di Meloni al carabiniere eroe

Ascolta ora 00:00 00:00

"Eroe". Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni elogia così il carabiniere della stazione di Albino che, in abiti civili e libero dal servizio, ha salvato una donna che si stava per suicidare buttandosi da un parapetto.



"In abiti civili e libero dal servizio, un carabiniere scelto della Stazione di Albino (BG) è con i suoi familiari, in viaggio sulla Strada Statale 42, all'altezza di San Paolo d'Argon (BG). Di là dal parapetto di acciaio c'è una donna, in bilico nel vuoto, e sta per saltare giù. Il militare dell'Arma la nota e sa come muoversi: si avvicina piano e mentre le parla con cautela, occhi negli occhi, con coraggio scavalca la recinzione. In un attimo la cinge in un abbraccio che sa di umanità e senso del dovere oltre la divisa. Le salva la vita", ha scritto Meloni rilanciando la notizia sul suo profilo Instagram.

Una notizia diffusa dal comando provinciale di Bergamo di San Paolo d'Argon (BG). "Un gesto di grande coraggio e senso civico ha visto protagonista un carabiniere scelto della stazione Carabinieri di Albino, che, benché libero dal servizio, non ha esitato ad intervenire tempestivamente per impedire un gesto estremo da parte di una donna", si legge sul sito dei carabinieri. Il militare stava percorrendo in auto con i suoi familiari la SS42 quando, verso le 11.20, all’altezza di San Paolo d’Argon, ha notato una donna, visibilmente agitata, chhe si era posizionata all’esterno del parapetto di un cavalcavia, in una situazione di grave pericolo. "Senza perdere tempo, il carabiniere fermava il proprio veicolo e si precipitava verso di lei. Consapevole della delicatezza e della gravità della situazione, il militare raggiungeva il cavalcavia e si avvicinava alla donna con estrema cautela. Nonostante il pericolo determinato dall’altezza e la mancanza di equipaggiamento idoneo, non esitava a scavalcare anche lui il parapetto cercando di instaurare un dialogo con la donna per rassicurarla e distrarla, per guadagnare tempo, in attesa dell’arrivo dei soccorsi", è la ricostruzione dei fatti descritta sul sito dei militari. "Una volta sufficientemente vicino, mentre sotto le auto continuavano a transitare, il carabiniere utilizzava il proprio corpo per abbracciare la donna e trattenerla contro il parapetto, evitando che potesse cadere, fino all’arrivo dei soccorritori.

Quindi nelle delicate fasi successive, si assicurava della sua incolumità tenendola e rassicurandola mentre insieme lentamente strisciavano contro il parapetto fino a raggiungere il terrapieno posto sul lato destro del cavalcavia, dove erano finalmente al sicuro", si legge ancora nella nota in cui si spiega che la vicenda si è conclusa positivamente con i arabinieri della vicina Stazione di Trescore Balneario ed i sanitari del 118 che hanno soccorso e trasportato la donna presso l’ospedale di Alzano Lombardo.