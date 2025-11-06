Casalino lascia lo staff del M5S, ma ha già pronto un piano B. Ecco dove lo rivedremo

Il Movimento 5 Stelle saluta uno degli ultimi pilastri storici, che fin dalle origini sposò la causa grillina. Rocco Casalino lascia la comunicazione del M5S: ha formalmente rassegnato le sue dimissioni dallo staff. Ma tranquilli, non è finita, non fatevi prendere dall'angoscia: lo rivedremo presto in altre vesti. Se fino a questo momento ha curato il linguaggio dei pentastellati dietro le quinte, ora è pronto ad affrontare una nuova avventura professionale in campo giornalistico che potrebbe vederlo protagonista sotto i riflettori e davanti le telecamere.
Non è un fulmine a ciel sereno a via di Campo Marzio: la decisione era stata maturata e già comunicata da tempo a Giuseppe Conte. A spiegare le ragioni dell'iniziativa è lo stesso Casalino. "Dopo dodici anni di lavoro intenso e appassionato, sento la necessità di affrontare nuove sfide e raggiungere nuovi traguardi personali e professionali", dichiara al Corriere della Sera. L'ex concorrente del Grande Fratello però tiene a sottolineare che il rapporto con i 5 Stelle "è e rimane saldo": lo dimostra il fatto che lavorerà fino all'ultimo con la squadra "per garantire una transizione ordinata e non compromettere la piena funzionalità della macchina organizzativa". Il rapporto tra Conte e Casalino, assicurano entrambi, resta "umano e professionale solido, fondato su stima e fiducia reciproca".
Ma adesso è arrivato il momento di una nuova sfida. Se da una parte Casalino continuerà a guardare "con rispetto e vicinanza" al percorso del Movimento, dall'altra avverte il bisogno di intraprendere un nuovo cammino "più autonomo, di una libertà creativa diversa". E lo fa mettendosi alla prova nel campo del giornalismo. Potrebbe essere di nuovo in televisione e, allo stesso tempo, ha in cantiere "un progetto editoriale più complesso". Di cosa si tratta, nello specifico? Alcuni suoi amici - riporta La Repubblica - sostengono che potrebbe diventare direttore di una testata online. Insomma, potrebbe guidare un sito e accomodarsi nei salotti tv.
E pensare che per Casalino era stata ipotizzata anche una discesa in campo. Nei mesi scorsi si è parlato di una sua candidatura con il M5S alle elezioni politiche del 2027. Una porta che, seppur esprimendo cautela e riserbo, non chiude del tutto. "Ora per me comincia una nuova fase. Tra due anni, sinceramente, non so cosa accadrà.Vedremo strada facendo", riferisce al Fatto Quotidiano. Concorrente del Gf, responsabile per la comunicazione del M5S, portavoce di Palazzo Chigi, opinionista in tv, candidato alle politiche: sarebbe la chiusura della parabola.