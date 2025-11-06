Casalino lascia lo staff del M5S, ma ha già pronto un piano B. Ecco dove lo rivedremo

Il Movimento 5 Stelle saluta uno degli ultimi pilastri storici, che fin dalle origini sposò la causa grillina. Rocco Casalino lascia la comunicazione del M5S: ha formalmente rassegnato le sue dimissioni dallo staff. Ma tranquilli, non è finita, non fatevi prendere dall'angoscia: lo rivedremo presto in altre vesti. Se fino a questo momento ha curato il linguaggio dei pentastellati dietro le quinte, ora è pronto ad affrontare una nuova avventura professionale in campo giornalistico che potrebbe vederlo protagonista sotto i riflettori e davanti le telecamere.

Non è un fulmine a ciel sereno a via di Campo Marzio: la decisione era stata maturata e già comunicata da tempo a Giuseppe Conte. A spiegare le ragioni dell'iniziativa è lo stesso Casalino. " Dopo dodici anni di lavoro intenso e appassionato, sento la necessità di affrontare nuove sfide e raggiungere nuovi traguardi personali e professionali ", dichiara al Corriere della Sera. L'ex concorrente del Grande Fratello però tiene a sottolineare che il rapporto con i 5 Stelle " è e rimane saldo ": lo dimostra il fatto che lavorerà fino all'ultimo con la squadra " per garantire una transizione ordinata e non compromettere la piena funzionalità della macchina organizzativa ". Il rapporto tra Conte e Casalino, assicurano entrambi, resta " umano e professionale solido, fondato su stima e fiducia reciproca ".

Ma adesso è arrivato il momento di una nuova sfida. Se da una parte Casalino continuerà a guardare " con rispetto e vicinanza " al percorso del Movimento, dall'altra avverte il bisogno di intraprendere un nuovo cammino " più autonomo, di una libertà creativa diversa ". E lo fa mettendosi alla prova nel campo del giornalismo. Potrebbe essere di nuovo in televisione e, allo stesso tempo, ha in cantiere " un progetto editoriale più complesso ". Di cosa si tratta, nello specifico? Alcuni suoi amici - riporta La Repubblica - sostengono che potrebbe diventare direttore di una testata online. Insomma, potrebbe guidare un sito e accomodarsi nei salotti tv.