Caso Petrecca, giornalisti sul piede di guerra e l'ad Rossi vede il direttore

È previsto tra oggi o domani un incontro tra l'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, e il direttore di RaiSport, Paolo Petrecca, dopo il caso della telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.

Secondo quanto programmato Petrecca dovrebbe raccontare anche la chiusura dei Giochi, in sostituzione di Auro Bulbarelli, che ha fatto un passo indietro dopo la polemica scoppiata perché aveva spoilerato la sorpresa del video di Mattarella che arrivava a San Siro con il tram.

A Petrecca verranno chieste spiegazioni sulla decisione di occuparsi in prima persona della telecronaca di inaugurazione e, molto probabilmente, gli verrà suggerito trovare un'altra soluzione per la diretta della cerimonia di chiusura del 22 febbraio, visti i numerosi scivoloni in cui è caduto durante l'inaugurazione.

Il cdr di RaiSport, intanto, ha intrapreso una protesta forte.

"Da oggi alle ore 17 e fino alla fine dei Giochi ritiriamo la nostra firma da servizi, collegamenti e telecronache in attesa - si legge in una nota - che l'azienda prenda finalmente coscienza del danno che il direttore di RaiSport ha recato nell'ordine: ai telespettatori che pagano il canone, alla Rai come azienda e a tutta la redazione di RaiSport che sta lavorando come sempre con passione in questo grande evento". Annunciato anche un pacchetto di sciopero alla fine delle Olimpiadi.