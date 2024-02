Salvini: "Capisco il padre della Salis. Ma se condannata non la vorrei in classe"

Ascolta ora: "Salvini: "Capisco il padre della Salis. Ma se condannata non la vorrei in classe""

La posizione di Matteo Salvini sul caso Ilaria Salis non è cambiata. Da una parte bisogna impegnarsi per far sì che nei confronti della ragazza siano assicurati diritti e dignità nel corso del processo in un Paese democratico, civile e appartenente all'Unione europea; dall'altra non si possono cancellare le vicende che hanno visto Ilaria Salis protagonista delle polemiche scatenate. A rivendicare la linea è stato direttamente il vicepresidente del Consiglio, che in mattinata ha confermato il suo modo di vedere sulla 39enne milanese.

La Salis si trova in carcere a Budapest da quasi un anno dopo essere stata accusata di aver aggredito due estremisti di destra nella capitale ungherese. Per Salvini è giusto che il governo guidato da Giorgia Meloni sia intenzionato a portare avanti tutte le azioni del caso " per tutelare la ragazza "; il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha auspicato la " completa e rapida assoluzione ", ma allo stesso tempo ha messo di nuovo l'accento sul fatto che Ilaria " è stata bloccata con un manganello e in compagnia di un estremista ".

Dunque Salvini ha aggiunto che, a suo modo di vedere, qualora fossa condannata per violenze sarebbe " nulla " l'opportunità che possa entrare in classe per educare e crescere bambini. Nelle ultime ore il vicepresidente del Consiglio aveva già espresso un parere di questo tipo, affermando che non sarebbe affatto felice se Salis fosse l'insegnante di sua figlia. " Certo, è sorprendente che lei sia stata presente in occasione di manifestazioni violente, a Budapest come a Monza nel 2017 quando venne distrutto un gazebo della Lega ", ha scritto sui social.

È bene chiarire un aspetto sacrosanto: le catene in un'aula di tribunale rappresentano un'immagine del tutto inaccettabile. Così come è doveroso precisare che è imprescindibile chiedere il rispetto dei diritti di una persona che tra l'altro, fino a prova contraria, è presunta innocente. Dunque nulla da dire sul giusto processo e sulle condizioni di detenzione civili e umane. Dalla Lega si registra comunque la volontà di fare piena luce su quell'episodio di gravissima violenza politica risalente al 2017, quando a Monza il gazebo del Carroccio finì vittima di un assalto.