Caso Vannacci, condannato il sottufficiale che lo diffamò

Un sottufficiale è stato condannato dal gup del tribunale militare di Napoli a sei mesi di reclusione, pena sospesa, per diffamazione militare nei confronti del generale Roberto Vannacci, oggi europarlamentare a Bruxelles perché lo aveva insultato con alcuni post su Facebook nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del suo primo libro, Il Mondo al Contrario.

Il procedimento era stato avviato d'ufficio dalla procura e il generale Vannacci, come confermano all'Agi anche i suoi avvocati Giorgio Carta e Roberto Patrizi, aveva disposto che l'eventuale risarcimento sarebbe stato devoluto a favore della Fervicredo, Associazione feriti e vittime della criminalità e del dovere. Non si trattava certo della prima volta che l'ex generale veniva insultato. Anzi, non si contano gli epiteti come "omofobo" e "razzista" che gli sono stati rivolti negli ultimi mesi.

L'insulto che ha fatto più clamore è indubbiamente quello pronunciato dall'ex segretario del Pd Pierluigi Bersani che, durante la Festa dell'Unità di Ravenna di settembre del 2023, ha dato del "coglione" a Vannacci il quale lo ha querelato. Come noto, l'ex ministro si è rifiutato di pagare la multa prevista dal decreto del giudice e ora si andrà a processo. "Sia chiaro che sulla querela del generale Vannacci andrò fino in fondo. Voglio andare al processo", aveva scritto Bersani sul suo profilo Facebook. Il generale, invece, lo scorso luglio, era uscito indenne dall'accusa di istigazione all'odio e al razzismo che era stata archiviata dal gip del tribunale militare di Roma.

La notizia della condanna del sottufficiale è arrivata mentre si intensificano i preparativi per per la prima festa di "Noi con Vannacci" che si terrà nell'arena del centro sportivo Bullicame di Viterbo il prossimo18 e il 19 settembre, alla presenza del presidente della provincia, il forzista Alessandro Romoli che verrà intervistato dal giornalista Claudio Brachino, direttore de Il Settimanale. Il giorno seguente sarà la volta di Vannacci che salirà sul palco dopo Umberto Fusco (ex senatore leghista) e Fabio Filomeni, rispettivamente alla guida delle associazioni "Noi con Vannacci" e "Il mondo al contrario".

A intervistarlo sarà la giornalista Claudia Conte e per l'ex generale che alle ultime elezioni Europee ha preso quasi 5mila voti nella Tuscia si tratterà di un ritorno visto e considerato che lo scorso 3 settembre ha partecipato a Viterbo al tradizionale trasporto della Macchina di Santa Rosa.