"L'inno di Mameli è il canto degli italiani". Dal Cdm il riconoscimento ufficiale

Si tratta di una formalità, ma anche un semplice segnale può essere importante. Su proposta del primo ministro Giorgia Meloni, il Consiglio dei ministri "ha approvato lo schema di decreto del presidente della Repubblica previsto dalla legge 4 dicembre 2017, n. 181, recante norme per il riconoscimento del testo del 'Canto degli Italiani' di Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro quale Inno nazionale della Repubblica". Lo schema di decreto stabilisce le modalità di esecuzione dell'Inno nazionale nelle occasioni istituzionali e pubbliche.

Il provvedimento in questione interviene per colmare una lacuna normativa, si legge nella nota diffusa al termine del Cdm, a sette anni dall'approvazione della legge. "Il Canto degli Italiani", meglio conosciuto da tutti come "Inno di Mameli" è infatti uno dei simboli distintivi della Repubblica e viene adottato in vista della celebrazione della "Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera", fissata dalla legge 23 novembre 2012, n. 222, per il 17 marzo.

Sei strofe e un ritornello, un sentimento di appartenenza al Tricolore. “Il Canto degli Italiani” di Mameli venne scelto il 12 ottobre del 1946 come inno nazionale provvisorio, ruolo che ha conservato anche in seguito rimanendo inno de facto della Repubbllica italiana. Nei decenni si sono moltiplicate le iniziative parlamentari per renderlo inno nazionale ufficiale, fino alla legge numero 181 del 4 dicembre 2017, mirata a dare all’inno di Mameli lo status di inno nazionale de iure.

Recentemente è stata la stessa Meloni a parlare de "Il Canto degli Italiani", intervenendo nel dibattito woke lanciato dalla cantante Francamente sulla presunta "poca inclusività" del

testo. Ebbene, il premier era stata categorica : “È il canto di un popolo che ha lottato per la sua libertà e la sua unità. Ogni parola racchiude la nostra storia, il nostro orgoglio, il nostro senso di appartenenza”.