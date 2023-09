Il centrodestra cresce nei sondaggi. Il Pd cala ancora e teme il sorpasso del M5S

La luna di miele tra il centrodestra e gli elettori non è affatto terminata. Anzi, a distanza di circa un anno dall'insediamento del governo guidato da Giorgia Meloni la coalizione gode di buona salute. Al di là della narrazione strampalata che la sinistra porta avanti, dall'ultimo sondaggio emerge che nel complesso i partiti che fanno parte della maggioranza incrementano i consensi mentre nel fronte rosso le cose non si mettono affatto bene.

La rilevazione Swg per La7 certifica che Fratelli d'Italia resta alla guida tra le formazioni politiche: FdI nel giro di una settimana cresce dello 0,3% e va al 28,5% tornando ad avvicinarsi a quota 29%. La tendenza del Partito democratico è diametralmente opposta rispetto a quella della compagine meloniana: in sette giorni il Pd cala dello 0,4% e scende al 19,7%. In tal modo i dem sono sotto la soglia psicologica del 20% e, come se non bastasse, al Nazareno c'è l'incubo del sorpasso del Movimento 5 Stelle: i grillini mettono a segno una variazione positiva dello 0,5% e si attestano al 17,4%.

Buone notizie giungono per la Lega di Matteo Salvini: il Carroccio porta a casa lo 0,2% e raggiunge il 9,6%, avvicinandosi di nuovo alla doppia cifra. Forza Italia è stabile al 6,4%. È evidente il vantaggio ai danni di Azione che, nonostante un +0,3%, con il suo 3,8% resta distante dagli azzurri. Infine si trovano i partiti con minori intenzioni di voto: Verdi-Sinistra italiana invariato al 3,3%, +Europa di Emma Bonino al 2,7% (+0,1%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,6% (-0,2%), Per l'Italia con Paragone all'1,9% (-0,3%) e Unione Popolare di Luigi de Magistris all'1,7% (-0,2%). Il peso delle altre liste ammonta al 2,4%, in calo dello 0,3%. La quota di chi non si esprime scende dell'1% e si attesta al 39%.

Nel complesso il centrodestra aumenta il consenso a proprio favore: la coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia può vantare il 44,5% delle intenzioni di voto, in crescita dello 0,5%. Nel campo delle opposizioni regna ancora il caos e la forte instabilità che non consente di trovare un'azione unitaria e compatta. Le acque agitate nel Partito democratico di certo non aiutano Elly Schlein, che voleva rilanciare le sorti del Pd ma che invece non sembra essere in grado di invertire la rotta del declino. Anche perché alle spalle c'è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che spera di continuare a calpestare i piedi ai dem, rosicchiando voti all'elettorato di Schlein e strizzando l'occhio alla galassia rossa.

Nota del sondaggio:

a) Sondaggio realizzato da SWG S.p.a.;

b) Committente: La7 S.p.a.;

c) Estensione territoriale: nazionale;

d) Campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4.557 non rispondenti);

e) Interviste effettuate nel periodo 6-11 settembre 2023 con metodo cati-cami-cawi;

f) Il sondaggio è disponibile qui.