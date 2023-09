"Si interroghi sugli addii". Pressing su Schlein: nel Pd cresce l’insofferenza

Con la profezia dell’ex segretario Nicola Zingaretti (“ con Elly alle europee non arriviamo manco al 17 per cento” ) e con la tirata di orecchie del presidente Stefano Bonaccini ( “non serve un Pd piccolo e radicale”) l’ala riformista del Partito democratico, rincuorata dalla debolezza di Schlein e soci, è tornata a rialzare la testa. L’intervento conclusivo di Elly Schlein, alla festa dell’Unità di Ravenna, non è servito a calmare i malumori interni al partito.

Il pressing è altissimo. Il day after è un mix di attacchi precisi e critiche al veleno. Il primo ad esporsi è l’ex ministro dei trasporti, Graziano Delrio. “Quando qualcuno se ne va – esordisce il senatore dem sentito da Repubblica– bisogna sempre porsi delle domande, non rallegrarsi o pensare che semplicemente sta sbagliando” . Al contrario, le cronache degli ultimi giorni ci raccontano tutt’altro. La logica di Schlein segue l’impronta massimalista e radicale: la visione plurale del partito viene abbandonata e gli adii vengono bollati come “errori di indirizzo”. Insomma, la colpa è dei fuoriusciti che non hanno accettato il nuovo corso dem.

E il paradosso è completato. “Se c’è del disagio – spiega giustamente Delrio – occorre entrarci dentro e capire cosa sipuò fare per evitare che continui” . E ancora: “Credo che il gruppo dirigente debba interrogarsi sul perché di questi addii e quali sono gli antidoti” . L’esatto contrario di quanto annunciato ieri dalla segreteria dem. “Qualcuno – ha rivendicato Schlein dal palco – ci accusa di aver spostato il partito a sinistra, io no so se ho una colpa, e a dire il vero non so se sia una colpa” .

La svolta di Schlein, legittima sul piano politico, non sembra convincere la base del suo partito. La platea della Festa dell’Unità di Ravenna è la rappresentazione della polveriera dem. Le assenze dei big del partito, da Dario Franceschini a Lorenzo Guerini passando per Andrea Orlando, contano molto di più degli applausi scontati dei fedelissimi. “Non si deve dare l’idea che nel Pd – questo il consiglio di Delrio – si decide a colpi di maggioranza” . Anche se il trend, inutile negarlo, è quello. E le parole di Elly Schlein di certo non aiutano. Il segretario Pd di Napoli, Peppe Annunziata, è ancora più netto: “Le sue parole – denuncia l’esponente dem vicino a Bonaccini– mi hanno lasciato l’amaro in bocca” .