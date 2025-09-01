Il centrodestra cresce, la sinistra perde voti: cosa dice il sondaggio dopo l'estate

La corsa del centrodestra non si arresta, neanche durante l'estate. Parla chiaro l'ultimo sondaggio di Swg per La7, il primo diffuso dopo la pausa estiva: la coalizione di maggioranza continua a incassare voti, mentre la sinistra perde terreno e subisce un evidente calo. Numeri che smontano la narrazione secondo cui sarebbe finita la luna di miele tra il governo guidato da Giorgia Meloni e gli italiani. Tutto falso: le cifre dimostrano che l'alleanza tra FdI, Lega, FI e Noi Moderati può vantare intenzioni di voto superiori al 25 settembre 2022, giorno delle elezioni politiche.

Il sondaggio conferma che Fratelli d'Italia resta saldamente il primo partito del Paese: rispetto al 28 luglio ottiene un ottimo incremento dello 0,3% e si porta al 30,2%, superando così la soglia del 30%. Segue il Partito democratico di Elly Schlein, che invece lascia per strada lo 0,4% e cala al 22%. Trend negativo anche per il Movimento 5 Stelle capitanato da Giuseppe Conte, che scende dello 0,1% e va al 13,3%.

Appena sotto il podio c'è la Lega di Matteo Salvini, che sale dello 0,2% e si attesta all'8,6%. Anche Forza Italia sta attraversando un buon momento: il partito guidato da Antonio Tajani porta a casa un +0,1% e si posiziona all'8,2%. Invece Alleanza Verdi-Sinistra, del duo Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, si mantiene stabile al 6,7%. Concludono i partiti con meno consenso: Azione di Carlo Calenda al 3,5% (+0,2%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,5% (-0,1%), +Europa di Emma Bonino stabile al 2,1% e Noi Moderati invariato all'1%. Le altre liste hanno un peso dell'1,9%, in calo dello 0,2%. Discorso diverso per la quota di chi non si esprime, che compie un significativo balzo in avanti, del 4%: passa dal 29% al 33%.

Quanto alle coalizioni, il sondaggio non lascia spazio a libere interpretazioni: il centrodestra è la coalizione principale del Paese. L'asse formato da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati può vantare il 48% delle intenzioni di voto, in aumento dello 0,6% rispetto all'ultima rilevazione. Invece il centrosinistra, se si considera il formato con cui si è presentato alle elezioni politiche (Partito democratico, Alleanza Verdi-Sinistra e +Europa), non va oltre il 30,8% (-0,4%).

Nota del sondaggio:

a) Sondaggio realizzato da SWG S.p.a.;

b) Committente La7 S.p.a.