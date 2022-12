Boom centrodestra e sprofondo rosso: il sondaggio condanna i dem

La situazione si fa sempre più drammatica per la sinistra: dal giorno delle elezioni il fronte rosso continua a perdere voti e non riesce a cambiare la rotta negativa, incassando settimana dopo settimana variazioni deludenti frutto del forte caos interno al Partito democratico in attesa del Congresso. Invece il centrodestra viene premiato dagli elettori e cresce con il passare dei giorni. La tendenza è confermata dall'ultimo sondaggio di Swg per La7, che fotografa una situazione che non lascia spazio a libere interpretazioni.

Lega e FI crescono, il Pd crolla

Con grande distacco rispetto agli altri Fratelli d'Italia resta al comando dei partiti con maggiore consenso: la formazione politica di Giorgia Meloni perde lo 0,2% rispetto alla scorsa settimana, contando comunque su un ottimo 30,6%. Resta molto distante il Movimento 5 Stelle, che cresce dello 0,3% e si porta al 17,4%. Si mette malissimo per il Partito democratico, che lascia per strada un ulteriore 0,4% e sprofonda al 14,7%. Alla fine la sensazione recente è stata confermata: il Pd ormai è sotto la soglia del 15%.

Momento positivo per la Lega, che ottiene un buon +0,5% e e raggiunge precisamente il 9%. Dinamica opposta per il Terzo Polo: l'asse tra Azione e Italia Viva scende al 7,8% dopo una variazione negativa dello 0,2%. Invece Forza Italia sale dello 0,1% e si attesta al 6,1%.

Non si registrano grosse novità tra i partiti con minori preferenze: tra questi rientrano Verdi-Sinistra italiana al 4% (-0,1%), +Europa di Emma Bonino al 2,8% (+0,1%), Italexit con Gianluigi Paragone al 2,2% (+0,1%) e Unione popolare di Luigi de Magistris all'1,8% (+0,2%). Le altre liste hanno un peso del 3,6%, in calo dello 0,4%. Rimane invariato al 36% lo schieramento di chi non si esprime.

Il centrodestra sale ancora

I numeri del sondaggio riflettono una situazione assai chiara, che vede il centrodestra in assoluto vantaggio rispetto agli avversari. La coalizione di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia può vantare un totale del 45,7%, in aumento dello 0,4% da sette giorni fa. Per il centrosinistra è una disfatta: il fronte di Partito democratico, Verdi-Sinistra italiana e +Europa si ferma al 21,5% con una perdita dello 0,4%. E così lo schieramento rosso rischia di finire addirittura sotto il 20% a stretto giro.

Nota del sondaggio:

a) Sondaggio realizzato da SWG spa;

b) Committente: La7;

c) Estensione territoriale: Italia;

d) Totale contatti: 1.200 intervistati - 4.392 non rispondenti;

e) Interviste effettuate nel periodo 14-19 dicembre 2022 con metodo cati-cami-cawi;

f) Il sondaggio è disponibile qui.