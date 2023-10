"Meloni p...": insulti sessisti da militanti Cgil. La premier: "Cosa ne pensa Landini?"

" La Meloni è una put**na, la Meloni è una put**na ". Alcuni militanti della Cgil hanno pensato bene di intonare dei cori che contenevano degli evidenti insulti sessisti nei confronti del presidente del Consiglio. Il video che ritrae questo momento risale alla giornata di ieri, quando i partecipanti si stavano dirigendo in piazza San Giovanni Laterano, a Roma, con la metropolitana in vista della manifestazione organizzata dal sindacato e da cento associazioni intitolata "La via maestra, insieme per la Costituzione".

Costituzione che, evidentemente, non sarebbe stata rispettata esattamente a pieno da queste persone che sono state filmate mentre cantavano contro Giogia Meloni, visto che a costoro, evidentemente, è sfuggito per qualche istante il concetto di rispetto per la dignità altrui. Alla faccia delle tante belle lezioncine moralistiche provenienti da sinistra su come trattare le donne. Il video di diciotto secondi è stato pubblicato sui canali social della stessa premier, la quale pretende delle spiegazioni: " Ho sempre rispetto del dissenso, ma mi piacerebbe sapere cosa pensano le esponenti della sinistra di questi 'slogan politici' di alcuni militanti della Cgil. E mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il segretario Maurizio Landini, con la sua morale sempre pronta per gli altri ".

Al momento, non risultano commenti o prese di posizione da parte del segretario generale del sindacato organizzatore del corteo svolto ieri nella Capitale, che ha visto in piazza anche tanti esponenti delle opposizioni, tra cui Elly Schlein e Laura Boldrini, sempre in prima linea nelle battaglie (sacrosante) contro le offese rivolte alle donne. Vedremo se anche da loro verrà espresso un respingimento totale di questi cori che nulla hanno a che vedere con slogan politici contro uno schieramento politico o una formazione di governo.

Anche se, stante le esperienze a cui si è assistito negli ultimi anni, la sensazione è che quando certi insulti vengono dedicati a una donna di sinistra, immediatamente esplode il finimondo e si va alla ricerca di "mandanti morali" naturalmente con una cultura di "matrice fascista"; mentre - a parti invertite - la tendenza sembra quasi sempre quella di fare finta di niente. Anzi, qualche "simpatico" radical-chic spesso lascia intendere che un po' quelli di destra se la siano andati a cercare. E poi si chiedono pure perché è da quindici anni che perdono puntualmente le elezioni.