"Siamo la maggioranza del Paese". Landini arringa una sinistra divisa

Cori di "Bella ciao", difesa della Costituzione e attacchi al governo. Il corteo organizzato dalla Cgil diventa va in scena con la medesima tecnica che ha caratterizzato tutte le manifestazioni della sinistra quando c'è all'esecutivo uno schieramento avversario. Anche perché la protesta in piazza era stata prevista per la data odierna già addirittura all'inizio dell'estate con il preciso intento di criticare una legge di Bilancio che ancora non esisteva (e, a dire la verità, ufficialmente non esiste ancora adesso).

Conte dà forfait

A parte il Terzo Polo, in piazza San Giovanni in Laterano sono presenti tutti gli esponenti delle opposizioni: da Elly Schlein ad Angelo Bonelli, passando per Nicola Fratoianni e Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento Cinque Stelle. Ma non c'è Giuseppe Conte, impegnato a Foggia per la campagna elettorale delle Comunali. " L'importante è condividere le battaglie ", sostiene Chiara Braga del Pd. La solidarietà politica nei confronti degli attacchi terroristici subiti da Israele da parte di Hamas sono unanimi, naturalmente non possono mancare i riferimenti triti e ritriti sul fascismo.

Uno striscione degli Elettrici di Ascoli raffigura Giorgia Meloni con un lungo naso da Pinocchio e accanto a lei ha un pacco di pasta "Balilla", i "manganelli rigati". Alcuni partecipanti alla manifestazione hanno portato un fantoccio di gommapiuma contro la premier, rappresentata con lo sguardo torvo e una lunga lingua biforcuta. Il pupazzo ha al collo un cartello: " Tagli alla sanità, condoni fiscali, briciole per i poveri ". Il presidente dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo, va all'attacco sulla riforma costuzionale: " La proposta del premierato, mentre si umilia la funzione del parlamento e del Quirinale - afferma -. Calderoli con l'autonomia, un Paese diviso tra sopra e sotto. È un governo con pulsioni nazionaliste e autoritarie che opera per una società chiusa e intollerante ".

