"Che strana democrazia", "So che le dà fastidio". Il siparietto Monti-Borghi sulla Brexit

Non solo nel Regno Unito, ma anche in Italia la Brexit è stata oggetto di forti discussioni politiche in Italia. Eravamo nel 2016 e il referendum che si tenne sette anni fa spaccò in due sicuramente l'opinione pubblica della Gran Bretagna, ma di certo il nostro Paese non si è risparmiato dialetticamente sul Sì o No all'uscita della Corona inglese dall'Unione Europea, soprattutto man mano che si avvicinava alla fatidica data del 23 giugno 2016. Ed è proprio in quella serata, quando ancora le urne non si erano chiuse dall'altra parte del Continente, che in diretta tv si scatenò un siparietto che vide protagonisti (soprattutto) due persone: Mario Monti e Claudio Borghi Aquilini.

Il botta e risposta sulla "democrazia"

I due esponenti politico-istituzionali, le cui posizioni - come non mai - proprio sui temi dell'Europa sono sempre state decisamente agli antipodi, si scontrano apertamente durante l'inizio della Maratona Mentana, in onda su La7. Manca ancora qualche minuto alla pubblicazione dei primi exit pool rispetto alle preferenze dei cittadini inglesi: i sondaggi sono tutti concordi sul fatto che si assisterà a un lungo testa a testa, poi vinto dai simpatizzanti per l'autonomia dall'Ue. Il direttore del TgLa7 dà la parola all'ex presidente del Consiglio, in collegamento dalla Bocconi di Milano, il quale sostiene: " Quando ci sono referendum il cui esito determina il destino di un continente intero, è una strana democrazia quella di affidare la decisione ai cittadini di un Paese quando le conseguenze le portano anche gli altri ". Il parlamentare della Lega replica duramente: " Sentire Monti come parla della democrazia mi ha indignato - confessa -. Ma cosa dovrebbero pensare i capi di governo se non alla volontà popolare. So che a lui dà un fastidio tremendo la democrazia? ".

Le stilettate finali tra Monti e Borghi