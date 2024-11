Chi è Antonella Giuli, sorella del ministro

Antonella Giuli, ufficio stampa della Camera dei deputati

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel tentativo di dare spallate al governo Meloni, la trasmissione Report si affanna per trovare cavilli a cui aggrapparsi per costruire la sua narrazione sensazionalistica. Una distorsione del giornalismo investigativo e d'inchiesta, utilizzato come manganello contro un governo democraticamente eletto, solo perché non gradito. Stavolta, a finire nel mirino è stata Antonella Giuli, che oltre a essere impiegata come ufficio stampa della Camera dei Deputati è anche la sorella del ministro Alessandro Giuli, subentrato a Gennaro Sangiuliano al ministero della Cultura.

Antonella Giuli è stata assunta a chiamata diretta presso l'ufficio stampa della Camera dei deputati ben prima che suo fratello entrasse al ministero della Cultura. Il suo contratto è legato alla legislatura e scadrà al suo termine. Prima di ricoprire quell'incarico era la portavoce del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Questo ruolo è stato lasciato da Giuli in quanto come ufficio stampa della Camera i due incarichi non erano compatibili. Prima ancora di entrare nello staff cominicativo del ministro Lollobrigida, Giuli è stata responsabile della comunicazione di Fratelli d'Italia. È durante questo periodo che ha stretto il legame con Arianna Meloni, che è stato al centro del servizio del programma Report. Un'amicizia, la loro, scambiata da attività politica dal programma condotto da Ranucci.

La giornalista prestata alla politica, che per anni ha curato la comunicazione del partito, ha una storia di lunga militanza nel partito di Giorgia Meloni. È un personaggio storico nell'ambiente romano di Fratelli d'Italia ma questo, agli occhi della politica seria, non ne sminuisce la professionalità. Al di là degli attestati di stima che sono giunti all'esperta di comunicazione di Fratelli d'Italia dopo le anticipazioni di Report, soprattutto perché per difendersi è stata costretta a rivelare dettagli della sua vita privata, a difenderla è intervenuto anche Roberto Giachetti, politicamente distante da mondo della destra. " Mi divide tutto da Fdi e non credo sia un reato essere amica di Arianna Meloni.

Ho avuto modo di conoscere ladi Antonella Giuli in questi mesi. Non sapevo dei problemi di Giuli e non avrei mai dovuto saperlo. Trovo tutto semplicemente", ha dichiarato il deputato di Italia Viva.