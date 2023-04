Chi è Chloe Bertini, l'eco-vandala di Ultima generazione che sfida il Fisco

Basta fare un giro sui social e sul web, cercare le proteste di Ultima generazione, fermarsi a osservare le comprensibili reazioni di chi subisce le conseguenze degli ambientalisti gretini e di certo il volto di Chloe Bertini non vi sarà nuovo. La ragazza prende spesso parte alle azioni dimostrative che in teoria si pongono l'obiettivo di sensibilizzare le persone alle tematiche dell'ecologia, ma che in realtà finiscono per innescare rabbia anche da parte di chi condivide qui principi. Ecco chi è la giovane attivista green.

Chi è Chloe Bertini

Chloe Bertini è tra i principali volti di Ultima generazione, che da tempo ha deciso di avviare una campagna di disobbedienza civile per ottenere - tra le altre cose - lo stop ai sussidi ai combustibili fossili. Nello specifico vengono criticate le eccessive emissioni, dipinte come la causa di quello che si prospetta essere un collasso ecoclimatico. È laureata al King's College di Londra in neuroscienze ed è stata ammessa alla "Alvin Ailey", una delle scuole di danza più prestigiose di New York.

A inizio marzo su Youtube il canale "Michele Santoro presenta" ha pubblicato il racconto della ragazza, che ha avuto la possibilità di esplicitare le ragioni di chi ha deciso di sedersi sul Raccordo anulare o di entrare nei musei per incollarsi ai vetri delle opere d'arte. La giovane nell'ultimo anno ha deciso di sposare la causa di Ultima generazione. Si è distinta per i suoi gesti dimostrativi che hanno fatto il giro del web.

" Vorrei vedere pianti, vorrei vedere gente che corre in strada ", ha dichiarato nel video denunciando una vera e propria incoerenza tra l'atteggiamento della quotidianità e la tragicità che invece ci circonda. E ha invitato a prendere coscienza dell'attuale contesto " perché tra poco gli sfollati saremo noi ", indicando l'Italia tra i Paesi a forte rischio. Del doman non v'è certezza, mentre sono agli atti i precedenti che hanno connotato questi mesi alla guida delle manifestazioni ai danni della gente comune.

Il blocco sul Grande raccordo anulare

A giugno 2022 Chloe Bertini ha preso parte al blocco del traffico sul Grande raccordo anulare, in occasione di un'iniziativa che segue ormai lo stesso copione: sdraiarsi sull'asfalto, impedire la circolazione dei veicoli ed esporre i puntuali striscioni. Ovviamente i manifestanti hanno fatto i conti con l'ira degli automobilisti, infuriati per la protesta che ha provocato non pochi disagi.

Tra l'altro la giovane aveva pure rischiato di essere investita da un'automobile che non sembrava volersi fermarsi. A questo si aggiungono le tensioni con le persone che a volte scendono dalla propria vettura e cercano di dialogare con i manifestanti finendo però per sbottare tra urla, spintoni e insulti. Il punto è proprio la forma della protesta, che allontana dalla causa anche chi ne condivide la sostanza ma che ovviamente non vede di buon occhio una tale degenerazione.

L'arresto per il danneggiamento all'Eni

Il 19 aprile 2022 tre attivisti di Ultima generazione (Laura, Michele e Chloe) sono stati arrestati in seguito all'azione alla sede Eni Energy store a Roma, in via Degli Ammiragli. "Le accuse sono ancora una volta quelle di danneggiamento, di violenza privata e di resistenza a pubblico ufficiale", si lamentavano da Ug. Il giorno dopo sono stati liberati.

Al via poi la solita retorica contro i programmi che vanno a sostenere le trivellazioni e lo sfruttamento di combustibili fossili. In tutto ciò aziende come Eni sono state accusate di essere " ciò che sta più di ogni altro contribuendo a una situazione di catastrofe che non potrà fare altro che peggiorare se non si agisce immediatamente ".

La sfida al Fisco italiano