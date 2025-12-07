La sfida di Gorini agli Ambrogini, chi è il consigliere che indossava la t-shirt pro Ramy

È stata una cerimonia di consegna caratterizzata dalle tensioni quella degli Ambrogini d'oro 2025 al teatro dal Verme di Milano. Al centro di tutto la consegna dell’onorificenza al Nucleo Radiomobile dei Carabinieri che, come ha sottolineato il sindaco Beppe Sala durante la premiazione, " è un corpo di polizia che ha una storia importante. Si può anche sbagliare nella vita, come tutti noi sbagliamo, però non bisogna dimenticare che alla fine mettersi sul fronte, metterci la faccia vuol dire tanto per la comunità ". Parole che sono arrivate a seguito di una domanda legata al caso Ramy che, ha aggiunto il sindaco, merita " giustizia e che la famiglia e la loro storia siano esemplari. Non voglio correre il rischio di classificare tra i buoni e i cattivi, gli uni e gli altri ".

Sul palco del teatro dal Verme è arrivato anche il capogruppo dei Verdi in Consiglio comunale a Milano, Tommaso Gorini, che si è presentato sul palco del teatro dal Verme con una maglietta con il volto del giovane egiziano e la scritta "Ramy vive" perché, dice, è stata una scelta che " nasce dal fatto che c'è stata una commemorazione per Ramy al Corvetto a cui abbiamo partecipato noi consiglieri comunali dei Verdi ed eravamo gli unici rappresentanti delle istituzioni presenti ". Gorini ha poi spiegato che " l fratello di Ramy in quella occasione ci ha regalato questa maglietta e oggi ho deciso di indossarla per continuare a raccontare questa storia e portarla anche agli Ambrogini ".

Ma l'esponente di Avs si difende e afferma che " non si tratta di un gesto polemico per l'Ambrogino al nucleo radiomobile, noi non abbiamo strumentalizzato questo premio ma abbiamo solo voluto portare la storia di Ramy qui ". Sentito da Fanpage, Gorini ha aggiunto di aver voluto portare agli Ambrogini " un'altra idea di città, un ragazzo di un quartiere fragile che ha avuto una morte terribile, per dire che anche questa è Milano e per dare a Ramy Elgaml e alla sua famiglia un riconoscimento istituzionale che finora è mancato ".

Gorini è uno degli esponenti della sinistra radicale di Palazzo Marino,. La t-shirt del consigliere è arrivata dopo l'esposizione del poster davanti al teatro dal Verme a firma dell’attivista e artista Cristina Donati Meyer contro l'assegnazione dell'Ambrogino.