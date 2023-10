"Chi lo vota al Sud è matto". Calenda insulta gli elettori di Salvini

Dopo gli insulti personali a Matteo Salvini, Carlo Calenda ha pensato bene di insultare direttamente anche i suoi elettori. Lo ha fatto a Foggia, in occasione della presentazione della lista elettorale "Azione Tempi Nuovi" che sosterrà la candidata sindaco del comune pugliese, Maria Aida Episcopo. Quest'ultima verrà appoggiata alle prossime elezioni amministrative nella primavera del 2024 dall'intero "campo largo" del centrosinistra.

" State così messi male da farmi alloggiare con i 5 Stelle - è il suo esordio davanti ai suoi consiglieri regionali e a Beppe Fioroni -. Ma questa è una condizione straordinaria che non si ripeterà, serve solo qui. Sono ragioni straordinarie non solo per la legalità ma per motivi di abbandono ". In realtà non è vero che l'alleanza con i grillini verrà sottoscritta solo a Foggia, visto che proprio nei giorni scorsi è stata ufficializzata l'ammucchiata rossa anche per le Regionali in Abruzzo attorno alla figura di Vincenzo D'Amico.

Poi, si passa direttamente all'attacco del leader della Lega e dei suoi sostenitori nel Meridione d'Italia. " Voi qua avete dato le chiavi della città a Matteo Salvini. Ora - prosegue - io voglio capire: ma in quale multiverso mondo parallelo nel Sud Italia si danno le cacchio di chiavi di una città a Matteo Salvini? ". Una domanda pleonastica alla quale segue l'intemerata contro la maggioranza dei cittadini foggiani (e non solo). " Allora, io direi che il primo gesto è quello di chiedere indietro le chiavi della città a Matteo Salvini. Perché, guardate - è la sua riflessione - io ci arrivo pure a capire uno che vota la Meloni: è tosta, è simpatica, è romana. Poi non sta facendo niente, ma chi se ne frega perché tanto la politica è come il Grande Fratello ". Per poi concludere: " Ma uno che vota Salvini... non gliela posso fa'. Uno che vota Matteo Salvini nel Sud è matto. E lo abbiamo votato ".