L'omaggio al Cav a palazzo Lombardia. L’abbraccio di Salvini e Meloni: “Ci manchi”

Oggi Silvio Berlusconi avrebbe festeggiato i suoi 87 anni. Il ricordo del cavaliere, scomparso il 12 giugno 2023, è ancora vivo nella mente e nel cuore dei suoi storici alleati politici. “ Oggi avrebbe compiuto gli anni un grande combattente, un amico, un alleato e un leader instancabile per la nostra nazione. Tanti auguri da tutti noi, Silvio ”, scrive il presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X. Non è da meno il ministro delle infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini. “ Buon compleanno Silvio. Ci manchi ”, scrive anche lui in un post.

La famiglia e il partito ricorda il Cav in tempi e modi diversi. Barbara Berlusconi si è recata a palazzo Lombardia alle 11, dove il belvedere al 39esimo piano verrà intitolato al padre. Con lei, il fratello dell’ex premier Paolo, Matteo Salvini, il presidente della Regione Attilio Fontana, il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all'editoria Alberto Barachini, il coordinatore regionale di Forza Italia Alessandro Sorte, Adriano Galliani e l’amico di una vita Fedele Confalonieri. “ Quando chiudo gli occhi, vedo ancora il tuo sorriso rassicurante e sento il calore della tua mano nella mia. Avevi un cuore grande e un'anima nobile ”, scrive la figlia sui social. “ Sebbene molti ti conoscano per i tuoi successi imprenditoriali e per il tuo carisma politico, io ho avuto il privilegio di vedere l'uomo dietro al leader: amorevole, premuroso e profondamente umano ”. Il fratello Paolo, nel suo intervento alla cerimonia, ha ripercorso la carriera di Berlusconi da Milano 2 alla tv, sottolineando che " Silvio è nella storia " e che negli ultimi giorni si era dedicato al partito, " la sua più bella e ultima avventura a cui come famiglia dobbiamo rispetto e amore ".

Forza Italia, invece, ricorda il Cav al “Berlusconi Day”, un evento di tre giorni a Paestum, in provincia di Salerno. “ È questo il significato della giornata di oggi. Nel suo ricordo uno sguardo verso un futuro di libertà. Presidente, a te che ci guardi da lassù, buon compleanno! ”, scrive su X il ministro degli Esteri e presidente di Forza Italia Antonio Tajani, inaugurando la kermesse di militanti, deputati e delegati. “ Con il presidente, da sempre e per sempre ”, aggiunge il senatore Maurizio Gasparri su Facebook. Anche il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini condivide il suo ricordo dell’uomo che è stato Silvio Berlusconi: “ Generoso, travolgente, geniale. Un grande uomo che ha realizzato tutto quello in cui credeva: anche quando hanno provato a fermarlo, ha lottato e superato paure e fragilità ”.

Messaggi di auguri e ricordo sono arrivati anche da membri della politica esterni a Forza Italia. “ Buon compleanno Presidente. Siamo certi che anche dove sei arrivi l'aroma del pesto che, ogni anno, ti mandavamo per ricordarti i profumi della tua Liguria. Nella speranza che il ricordo di ciascuno, prima o poi, diventi memoria condivisa. Sarebbe, credo, il regalo che avresti voluto. Ciao Presidente ”, scrive sulla sua pagina Facebook Giovanni Toti di Italia al Centro. Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha voluto condividere il suo messaggio in un tweet: “ Oggi sarebbe stato il compleanno di un grande leader, ma soprattutto di un grande amico. Auguri Silvio! ”