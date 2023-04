La Cnn promuove il governo Meloni: "I primi 100 giorni sono stati un successo"

Il governo guidato da Giorgia Meloni è percepito all'estero in maniera così catastrofica come viene quotidianamente dipinto dalla sinistra italiana? Al di fuori dei nostri confini si ha un'immagine grottesca e pericolosa dell'esecutivo targato centrodestra? Assolutamente no. Anzi: mentre in Italia il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle si scagliano ogni giorno contro la maggioranza in via pregiudiziale, all'estero è stata presa consapevolezza che erano fasulli i pericoli sulla tenuta del nostro sistema con il centrodestra al timone del Paese.

La Cnn promuove Meloni

A promuovere l'iniziale operato del governo è la Cnn, che nella sua analisi ha scritto nero su bianco che i primi 100 giorni di Meloni in carica " sono considerati un successo ". L'emittente televisiva statunitense ha inoltre posto l'attenzione sul fatto che non ha trovato aderenza alla realtà dei fatti quella narrazione portata avanti dalla sinistra in campagna elettorale per tentare di gettare discredito verso la coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia.

" Non è neanche lontanamente di estrema destra come alcuni avevano temuto ", ha fatto notare la Cnn. Un altro ritornello cantato dalle opposizioni riguarda un presunto isolamento dell'Italia nei consessi europei che condannerebbe il nostro Paese all'irrilevanza internazionale. Eppure l'emittente tv ha dipinto l'attuale presidente del Consiglio come " un politico bilingue a suo agio tra i leader mondiali ".

La Cnn ha anche rimarcato l'importanza del segnale arrivato dalle urne domenica 25 settembre: la vittoria elettorale di Giorgia Meloni è stata definita " un momento sorprendente nella politica italiana ". Non solo si è affermata come primo presidente del Consiglio donna in Italia, ma ha rappresentato " la prima leader eletta dal 2011 ": in effetti la maggioranza emersa dal voto degli italiani è stata " così sana " che non è stato necessario tradire il mandato ricevuto e ricorrere a giochi di palazzo per formare il governo.

I primi mesi del governo

In effetti nei primi mesi il governo di centrodestra ha smentito le aspettative nere che le opposizioni avevano paventato. Alla prova dei fatti è stato messo a tacere chi si era improvvisato veggente e aveva pronosticato un imminente cataclisma. Innanzitutto è stato evitato lo spetto dell'esercizio provvisorio, partorendo una manovra pulita e coerente con la linea della coalizione. Il tetto europeo al prezzo del gas è un altro risultato che gli anti-meloniani avevano bollato come complicato e che invece è realtà.

E non si tratta semplicemente di una simbolica tappa temporale. In questi sei mesi l'esecutivo ha messo al centro dell'agenda le vere priorità per gli italiani: interventi contro il caro-bollette, riforma del fisco, aumento delle pensioni minime per chi ha più di 75 anni di età, buste paga più pesanti grazie al taglio del cuneo fiscale, stop al redditto di cittadinanza. E altri progetti sono in cantiere: riduzione delle tasse, riforme economiche strutturali e presidenzialismo. Era questa la sciagura che si sarebbe dovuta scaraventare sull'Italia?