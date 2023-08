“Colpiscono i più poveri”. Schlein attacca il governo Meloni

Compressione dei diritti civili, annullamento di qualsiasi misura di welfare, negazionismo climatico imperante e chi più ne ha più ne metta. Ecco il “fantastico” mondo della segretaria dem, Elly Schlein: un’Italia sotto scacco delle “destre” guidate da Giorgia Meloni e dai suoi principali alleati di governo. Un paese descritto, con dovizia di particolari, in un’intervista rilasciata dalla stessa leader Pd al Manifesto.

Schlein attacca il governo

Il mix di risposte, è meglio prepararsi per tempo, si traduce in un agglomerato di ideologia spicciola e giravolte strumentali. In primis, ovviamente, sul reddito di cittadinanza. “L’esecutivo – sostiene Schlein con sprezzo del ridicolo – pianta le sue bandierine ideologiche in mezzo agli occhi di chi sta peggio” . Poco importa se, come viene spesso ricordato, il Partito democratico di allora votò contro il reddito pentastellato. Poco importa, ancora, se gli ex vertici dem, a proposito della mancia grillina, parlavano di “sciocchezza” se non di “pagliacciata” . Tutto questo, per nulla utile alla causa dem, viene dimenticato e riposto delicatamente in un cassetto. “Se ne trae una visione di insieme – sentenzia la segretaria dem – l’obiettivo è colpire e nascondere i poveri” .

Sul Pnrr la musica non cambia. E lo stesso livore politico si traduce in superficialità. “Ci hanno messo dieci mesi per cancellare 16 miliardi di progetti” , spiega la leader dem e aggiunge, “Fa impressione che in tempi di roghi e nubifragi taglino risorse che servono per proteggere le comunità sul dissesto e per difendere il verde” . Le modifiche, come più volte ripetuto dall’esecutivo, ci sono state. Altra cosa, del tutto superficiale, è parlare di definanziamento tu cur. Il ministro per gli Affari europeo e il Pnrr, Raffele Fitto, è stato altrettanto chiaro. “Non c’è nessuna interruzione rispetto a tutto ciò che è previsto – ha assicurato il ministro durante la sua difesa di ieri alle Camere – le nuove misure individuate non saranno oggetto di definanziamento” .

Una risposta che, evidentemente, non è stata accolta dal Nazareno. La segretaria dem, incalzata per l’occasione dal Manifesto, è un fiume in piena. Dopo aver attaccato il governo sul fronte del lavoro, Elly Schlein torna a parlare la lingua madre dell’odierno panorama Pd. Diritti civili da una parte, ambientalismo e transizione green dall’altra. Anche in questo caso, purtroppo, non ci rimane che segnalare l’impressionante percentuale ideologica che caratterizza le invettive firmate Schlein. “La destra – spiega la segretaria dem – sta comprimendo i diritti delle persone lgbtqi+” .