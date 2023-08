"Confronto costruttivo". Meloni incontra le opposizioni sul salario minimo

Un'apertura concreta al dialogo che dimostra nei fatti la volontà di confrontarsi con le opposizioni su un tema che merita di essere affrontato per tentare di trovare un punto di convergenza. Le soluzioni offerte sono diverse da partito a partito, con sfumature lievi o più marcate a seconda della schieramento politico. Ma l'urgenza è condivisa da tutti: bisogna intervenire contro gli stipendi bassi. Le opposizioni (a eccezione di Italia Viva) mettono sul piatto il salario minimo, che nei prossimi giorni finirà sul tavolo del confronto con l'esecutivo.

L'incontro tra Meloni e le opposizioni

La voce è iniziata a circolare con insistenza nella serata di ieri ed è stata diffusa dalle agenzie: si sta lavorando a un incontro tra il governo e i partiti al di fuori della maggioranza per uno scambio di vedute per quanto riguarda il salario minimo. Magari prima dell'inizio della pausa estiva. Il giorno giusto potrebbe essere quello di venerdì 11 agosto, data in cui si potrebbe tenere il tanto atteso vertice a Palazzo Chigi. Ed ecco che in mattinata è arrivata la conferma da parte di Alfredo Mantovano all'Ansa.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha fatto sapere che nel pomeriggio di venerdì prossimo una delegazione del governo - guidata dal presidente Giorgia Meloni - riceverà le forze politiche che fanno parte dell'area dell'opposizione. Il faccia a faccia sarà utile per ascoltare le loro proposte sul salario minimo, ricevendo le loro istanze su una questione di rilievo. Un incontro che, come sottolineato da Mantovano, si terrà " in spirito di costruttivo rapporto istituzionale ".

Resta ora da capire quale sarà l'atteggiamento delle opposizioni, così come sarà importante vedere se alla sorta di consultazione prenderanno parte i pesi massimi dei vari partiti: Elly Schlein e Giuseppe Conte andranno di persona a Palazzo Chigi o delegheranno altri al loro posto? I leader che si stanno sgolando a favore del salario minimo si presenteranno o faranno un passo indietro ideologico? Comunque, stando a quanto riferito da La Repubblica, la sensazione è che per la prima volta le opposizioni possano presentarsi insieme (senza defezioni) a discutere con il presidente del Consiglio.

L'idea di Meloni è quella di riunire i principali avversari politici, che sulla carta sono leader dei vari partiti all'opposizione. Oltre a Schlein e Conte potrebbero figurare Carlo Calenda di Azione (che si è speso per il faccia a faccia allargato a tutti), Matteo Renzi di Italia Viva, Nicola Fratoianni di Sinistra italiana e Angelo Bonelli dei Verdi. L'obiettivo è ben scolpito: cercare un punto di condivisione, anche se leggero.

Il piano del centrodestra sul salario minimo

Dal suo canto il centrodestra indubbiamente riconosce la necessità di intervenire su questo fronte, ma sono forti le perplessità su una misura che rischia di essere un boomerang in quanto si teme che possa spingere verso il basso gli stipendi. La coalizione potrebbe presentare un testo unitario. Non a caso, secondo il Corriere della Sera, il presidente Meloni starebbe lavorando a una proposta di maggioranza da mettere a confronto con quella di Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Azione.

Il vertice a Palazzo Chigi è solo l'ennesima prova tangibile di quanto il centrodestra sia realmente intenzionato a dialogare con le opposizioni. A fine luglio in commissione Lavoro della Camera non è stato votato l'emendamento che prevedeva l'intera soppressione, mandando la proposta di legge direttamente all'esame di Montecitorio. La scorsa settimana la Camera ha approvato la questione sospensiva relativa alla pdl sul salario minimo. Un rinvio che consentirà di avere tutto il tempo necessario per promuovere un dialogo serio, costruttivo e istituzionale, non tramite slogan di facciata a favore di telecamera.