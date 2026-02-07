Il gradimento per la Meloni sale al 45%, FdI è al 31,5%

Giorgia Meloni guadagna un punto percentuale e il suo consenso personale sale al 45%. Questo è quanto emerge da un sondaggio dell’Istituto Piepoli che conferma Fratelli d’Italia come primo partito col 31,5%, seguito dal Pd staccato di ben 10 punti percentuali e, dunque, fermo al 21,5%. In terza posizione troviamo il M5S col 12%, mentre Forza Italia si attesta al 9% e la Lega al 7% (-1%). Avs raccoglie il 6%, seguita da Italia Viva e Azione entrambe al 3%. Chiudono Noi Moderati, +Europa e il Partito Liberaldemocratico di Luigi Marattin con l’1,5%.

Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, invece, viene dato leggermente più alto al 2%, ma l’Istituto Piepoli gli attribuisce anche un bacino potenziale di elettori che potrebbe arrivare fino al 7%, pescando non solo nel centrodestra ma anche tra gli elettori di centrosinistra (13%) e del M5S (9%).

Ciò che più colpisce, però, è che ben il 72% degli italiani si dice preoccupato per le violenze nelle proteste di piazza e questo dato sale all’87% tra gli elettori di centrodestra, ma resta alto anche tra gli elettori del centrosinistra (53%) e del M5S (68%). Di conseguenza, quindi, il 61% degli intervistati si dice favorevole a nuove misure in materia di sicurezza per evitare il ripetersi di violenze in futuro.

Tra questi ben l’80% sono elettori di centrodestra, il 44% di centrosinistra e pentastellati.