Corte costituzionale, oggi il voto del Parlamento: Pd e M5s non partecipano

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel primo pomeriggio di oggi si saprà se si arriverà alla fatidica fumata bianca per l'elezione dell'ultimo giudice della Corte Costituzionale di stretta competenza del Parlamento. Alle ore 12.30, infatti, scatterà l'inizio ufficiale delle votazioni da parte di Camera e Senato, riuniti in seduta comune a Montecitorio, per scegliere il componente della Consulta che andrà a sostituire Silvana Sciarra, il cui mandato è terminato poco meno di un anno fa. Il centrodestra punta ad eleggere il suo candidato: ovvero Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Una scelta nettamente respinta da tutte le opposizioni, pronte a disertare il voto anche per evitare sorprese nel segreto dell'urna.

L'obiettivo della maggioranza di governo, chiamata a serrare i ranghi, è raggiungere quota 363 voti pari ai tre quinti i componenti l'Assemblea), che è il quorum richiesto per l'elezione. Al momento si parte da 360, vale a dire i 355 parlamentari di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati, a cui dovrebbero aggiungersi Lorenzo Cesa e Antonino Minardo - formalmente iscritti al Gruppo Misto della Camera dei Deputati - e Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini e Giusy Versace, uscite recentemente da Azione. Per i tre voti mancanti, lo sguardo del centrodestra è rivolto proprio al Misto di Montecitorio: Andrea De Bertoldi, che nelle settimane scorse ha abbandonato Fratelli d'Italia, e Francesco Gallo, eletto con la lista di Sud chiama Nord. Non parteciperà sicuramente al voto invece Luigi Marattin, ex parlamentare di Italia Viva uscito dal movimento di Matteo Renzi, perché impegnato a Genova per la presentazione di un suo libro.

Nel cosiddetto campo largo, a differenza di quanto avvenuto nel voto sul Consiglio d'Amministrazione della Rai, tutti i membri partiti del centrosinistra non ritireranno la scheda da compilare all'interno dei catafalchi installati. L'appello del Partito Democratico di non partecipare al voto per la Consulta è stato infatti accolto subito da tutti i gruppi di opposizione: dal Movimento 5 Stelle ad Azione, passando per Alleanza Verdi-Sinistra, +Europa e i renziani. Nessuno tra l'opposizione, infatti, intende fornire un gancio per eventuali polemiche sui franchi tiratori che, nel segreto dell'urna, potrebbero spianare la strada a Marini.

L'unica eccezione rispetto all'"Aventino" è rappresentata da, che considera il voto per il giudice costituzionale "istituzionalmente doveroso"; anche se non è detto che il suo sia a favore del candidato di maggioranza.