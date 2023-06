A Conte e Schlein resta solo il caffè: ecco l'incontro di Campobasso

Se una volta andava di voga la foto di Vasto, ora c'è il caffè di Campobasso. Passano gli anni, cambiano i protagonisti, ma la sinistra vuole restare il più possibile ancorata al Centro Italia (possibilmente più verso Est) per fingersi viva. Era capitata già con Bersani, Di Pietro e Vendola nel 2011 - e tutti ricordano come sia andata a finire quella brevissima esperienza di alleanza - ora ricapita con Giuseppe Conte ed Elly Schlein, forzatamente uniti ma sostanzialmente divisi nella corsa alle Regionali di domenica e lunedì. Senza dimenticare il tragico incontro di Narni nell'ottobre 2019 tra Di Maio, Zingaretti e Vincenzo Bianconi, in corsa per la poltrona di presidente dell’Umbria e poi nettamente sconfitto dalla candidata di Salvini.

L'imbarazzo per Conte e Schlein

Organizzare un'iniziativa comune nell'ente territoriale che dalla prossima settimana sarà governato o da Francesco Roberti (candidato governatore per il centrodestra) o da Roberto Gravina (del campo giallorosso) è praticamente diventata una missione impossibile. Palco sì o palco no? Vicini o un po' più distanti? Conte e Schlein, reduci dall'incontro fortemente caratterizzato da polemiche di sabato 17 alla manifestazione organizzata dai Cinque Stelle, rischiavano di fare la stessa figura di qualche settimana fa in Campania, quando andarono a sostenere gli stessi candidati sindaci lo stesso giorno senza mai sfiorarsi. Nemmeno in un ipotetico incontro tra Joe Biden e Vladimir Putin le diplomazie avrebbero dovuto sudare così tanto per mettere in piedi un faccia a faccia. Alla fine si è optato per un "banalissimo" caffè - preso nel dehor di un bar di piazzetta Palumbo insieme anche a Gravina e a Nicola Fratoianni - che dem e grillini sperano fortemente non sia amaro.

In arrivo un'altra disfatta per la sinistra?