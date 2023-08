Conte corteggia la Schlein alla festa Pd. Nuove prove di campo largo

Reddito di cittadinanza, salario minimo e adesso anche la guerra in Ucraina. Tre basi per costruire un unico campo largo: Movimento 5stelle da una parte, Partito democratico dall’altra. Dopo l’ultima giravolta pacifista di Elly Schlein i dem stanno scivolando, passo dopo passo, verso le politiche massimaliste grilline. Il prossimo incontro ufficiale tra la nuova “pasionaria” dem e il leader pentastellato sarà in casa del Pd. La data da segnare in rosso, o forse giallo-rosso, è sabato 9 settembre. Il teatro dell’incontro è già definito: l’ex premier sarà sul palco alla Festa dell’Unità targata Ravenna.

Prove di campo largo

Insomma, niente di nuovo sul fronte occidentale. Un Partito democratico in cerca di autore ha trovato la sua nuova bussola da inseguire a tutti costi: Giuseppe Conte e le sue politiche. Abbandonate una volta per tutte le ultime politiche riformiste rimaste, Elly Schelin e il suo “cerchio magico” hanno trovato una nuova identità grillina.

Il Pd, dunque, dopo aver cambiato notevolmente dea sul salario minimo e sul reddito di cittadinanza, due proposte inizialmente bocciate, ora sembra aver dimenticato il suo forte ancoraggio atlantico in politica estera. L’euro-atlantismo lettiano, per intenderci, è stato abbandonato per inseguire a ruota il pacifismo demagogico in salsa grillina. La presa di pozione ambigua della segretaria dem, favorevole al supporto a Kiev ma contraria all’aumento delle spese militari, è l’ultimo tassello di un perocrso iniziato da lontano.

L'asse Conte-Schlein

Il campo largo, l’alleanza tra dem e pentastellati, è stato l’unico chiodo fisso del mandato schleiniano. La leader dem, sia in Parlamento sia tra l’opinione pubblica, si è spesa molto per fare decollare il progetto giallo-rosso. E le posizioni, ora come ora, sembrano convergere. Il primo passo è un incontro tutto italiano e tutto politico: la Festa dell’Unità. Il 9 settembre Giuseppe Conte sarà sul palco della storica festa del Pd che si terrà a Ravenna. Il titolo dell’evento è auto esplicativo: “Si riparte!” . Il dibattito serale sarà tra Giuseppe Conte e il governatore emiliano-romagnolo, Stefano Bonaccini. Una scelta che, come sottolinea il Corriere della Sera, ha stupito la maggior parte degli esponenti dem. “Bonaccini – si mormora al Nazareno – non ha nemmeno fatto presente che al presidente del partito in genere è riservato uno spazio alla festa da solo” .