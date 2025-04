La Coppa "Challenge" all'Accademia Militare di Modena

Ascolta ora 00:00 00:00

L’Accademia Militare di Modena si è aggiudicata la XXXII edizione del Torneo delle Accademie Militari, competizione alla quale hanno partecipato, oltre alla rappresentativa della stessa Accademia Militare, quelle dell'Accademia Navale (Livorno), dell'Accademia Aeronautica (Pozzuoli) e dell'Accademia della Guardia di Finanza (Bergamo).

Le vittore dell'Accademia

Con le vittorie conseguite nel nuoto, nell’atletica, nella pallavolo e nel tiro di precisione con pistola cal. 0.22mm, gli Allievi dell’Accademia Militare e gli Ufficiali frequentatori della Scuola Ufficiali dell’Esercito di Torino e dell’Arma dei Carabinieri di Roma, hanno riportato nella sede storica di Modena, per la terza edizione consecutiva, l’ambito Trofeo “Challenge”, massima distinzione sportiva delle competizioni inter-academiche militari italiane.

Lo spirito di sacrificio

La manifestazione, che si svolge con cadenza biennale dal 1967 per iniziativa dello Stato Maggiore della Difesa, ha lo scopo di rinsaldare, attraverso la competizione sportiva, i rapporti di reciproca conoscenza, stima e collaborazione tra gli Allievi Ufficiali delle diverse Forze Armate e della Guardia di Finanza. Un’occasione unica in cui i futuri leader militari si confrontano non solo sulle abilità atletiche, ma soprattutto sui valori fondamentali della condotta militare: la lealtà, lo spirito di sacrificio, la disciplina e la preparazione fisica.

La vittoria dell'Accademia di Modena

Quest'anno, l'Accademia Militare di Modena, che ha avuto l'onore di ospitare la XXXII edizione del Torneo presso i propri impianti sportivi accogliendo oltre 270 atleti impegnati in cinque discipline (atletica leggera, pallacanestro, pallavolo, nuoto e tiro a segno), grazie alla terza vittoria consecutiva della manifestazione deterrà e custodirà, in modo definitivo presso l’Istituto come sancito nel regolamento del torneo, l’ambito trofeo.

Le parole del generale Scalabrin

Durante la cerimonia di chiusura, svolta alla presenza dei Comandanti degli Istituti di Formazione coinvolti nella manifestazione, il Generale di Divisione Davide Scalabrin, Comandante del più antico Istituto di formazione militare al mondo, ha sottolineato come “ motivazione, spirito di squadra, volontà di superare i propri limiti e dare il meglio di sé, siano dei valori fondamentali per chi come noi indossa un’uniforme ”, ribadendo l’importanza di questo torneo quale “ palestra nella quale vi siete allenati al quotidiano confronto con colleghi provenienti da altri ambienti, approfondendo da vicino le diverse culture professionali e sviluppando una visione più ampia interforze ”.

L'evento ha confermato, ancora

una volta, il ruolo dell'Accademia Militare comenon solo nella formazione militare, ma anche nello sviluppo delle qualità sportive e caratteriali dei futuri Ufficiali dell'Esercito.