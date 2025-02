"Così abbiamo ridotto gli sbarchi". La strategia anti clandestini funziona

Ascolta ora 00:00 00:00

Meno sbarchi e più espulsioni. Nel giorno in cui il commissario Ue all’Interno Magnus Brunner loda il protocollo Italia-Albania e il sistema dei rimpatri accelerati, il governo sottolinea i risultati della stretta sugli arrivi irregolari, alla vigilia dell’incontro tra lo stesso Brunner e il premier Giorgia Meloni previsto per domani.

Nel 2024 «abbiamo ridotto gli sbarchi del 60 per cento» anche grazie «alla miriade di accordi internazionali sotto l’egida del presidente del Consiglio» ma anche del ministero dell’Interno «con le strutture di polizia dei Paesi» di partenza e transito. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo alla «Conferenza dei prefetti e dei questori d’Italia» sulle linee d’indirizzo per le politiche di contrasto all’immigrazione irregolare. « Abbiamo fatto degli accordi operativi con strutture di polizia di paesi con cui collaboriamo, abbiamo attivato dei canali regolari innovativi, con un incremento dei corridoi umanitari e ingressi per accesso al lavoro - ha ricordato il titolare del Viminale - Stiamo strutturando un sistema di accoglienza affinché possa reggere l’urto in situazioni che ci possono mettere alla prova, con un sistema stabile di accoglienza che non metta a repentaglio la sicurezza delle nostre città».

Un progetto che passa anche dalla possibile trasformazione dei due hotspot extra Ue di Gjader e Shengjin in Cpr per allontanare i clandestini già sul territorio. Il tema cruciale restano infatti le espulsioni dei clandestini che non hanno il diritto a stare in Italia ma sono difficilmente rintracciabili.

«Dal 2022 ad oggi, per il terzo anno di fila, si è registrato un aumento delle espulsioni del 15-20%, l'anno scorso ci sono stati 1.300 espulsi in più, che significano 1.300 potenziali fattori di insicurezza per i nostri cittadini», ha sottolineato il ministro.