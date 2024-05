"La Costituzione di tutti. Dialogo sul premierato". Alla Camera l'incontro delle Fondazioni Alcide De Gasperi e Bettino Craxi

Mercoledì 28 maggio, a partire dalle ore 17 presso la Camera dei deputati, si terrà un incontro promosso dalle Fondazioni Alcide De Gasperi e Bettino Craxi. "La Costituzione di tutti. Dialogo sul premierato", è il titolo dell'appuntamento che avrò come tema centrale il futuro della Nazione, del suo ammodernamento, verrà discusso dinanzi ad una platea composta da imprenditori, professionisti, accademici, scienziati, artisti e sportivi, che rappresentano uno spaccato rappresentativo delle classi dirigenti.

Ad aprire i lavori sarà il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, che porterà i saluti istituzionali ai presenti insieme a ministro per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Subito dopo, interverranno Angelino Alfano e Margherita Boniver, presidenti dei due istituti. La moderazione è stata affidata alla giornalista Maria Latella ed è strutturato con la previsione dell'intervento di quattro diversi studiosi, ognuno con una propria visione e sensibilità. Tra quelli che parleranno ci sono: Giovanni Orsina, ordinario di Storia contemporanea alla Luiss, e Luciano Violante, presidente onorario della Fondazione Italia Decide. Nel pomeriggio, poi, i lavori si concluderanno con l'intervento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La giornata sarà scandita da dialoghi e scambi sul premierato. Non in un giorno qualunque ma nel giorno in cui il testo sull’introduzione dell’elezione diretta del Premier, una volta uscito dalla Commissione, approda in Aula al Senato per la prima analisi e discussione parlamentare. Il presupposto sul quale sarà centrato l'incontro è che ogni elemento che riguarda la Costituzione è "cosa" di tutti. Non solo degli addetti ai lavori e dei tecnici ma dei cittadini, che devono essere coinvolti e messi nelle condizioni di dire la propria. La Costituzione è di tutti perché definisce quel patrimonio comune di valori, di principi, di diritti e di doveri nei quali tutti ci riconosciamo e all’interno del quale le differenti posizioni trovano un terreno di confronto.

Lo scopo dell'incontro è quello di sottolineare che le riforme istituzionali, premierato incluso, non sono conflittuali rispetto ai poteri istituzionali ma adattano l'istituto democratico, e le sue strutture, all'andamento dei tempi, garantendo la contemporaneità necessaria a preservare la certezza dei poteri fondamentali dello Stato.