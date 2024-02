Meloni convince gli italiani. Il sondaggio che gela la sinistra

Sprofondo rosso per il fronte delle opposizioni. I due leader della sinistra nostrana, Elly Schlein da un lato e Giuseppe Conte dall’altro, devono fare i conti con le intenzioni di voto degli elettori italiani. Guardare la fiducia dei cittadini, soprattutto in vista del voto regionale in Sardegna, diventa quasi obbligatorio per i principali leader politici. In questo senso, l’ultimo sondaggio Ixè è un grosso bagno di realtà per il fronte giallo-rosso: mentre il gradimento per le opposizioni è fermo al 24% la fiducia nei confronti della maggioranza continua a salire.

I numeri sono impietosi. La differenza di gradimento tra centrodestra e centrosinistra, stando alle proiezioni della rilevazione Ixè, è a dir poco surreale. Se da una parte la coalizione guidata da Giorgia Meloni può contare sul 44% della fiducia, dall’altra la gauche nostrana riesce a ottenere solo il 24% del gradimento. Venti punti di differenza che farebbero preoccupare anche il più strenuo difensore del teorico “campo largo”. I dati che emergono dall’Osservatorio politico che l’Istituto Ixè pubblica ogni mese sono dettagliati e precisi. Il sostegno all’esecutivo di Meloni, solo nel mese di febbraio, è cresciuto di due punti rispetto allo scorso mese. Una fiducia che, al netto di qualche sfumatura, rimane stabile ormai da giugno. Se il 13,2% degli intervistati dichiara di avere “molta fiducia” nel governo, ben il 30,5% sostiene di avere “abbastanza fiducia” nell’esecutivo di centrodestra.

Un risultato ottimo soprattutto se confrontato con i numeri dello schieramento opposto. Lo stato di salute del campo progressista rimane pessimo. A fronte di un misero 2% di intervistati che dichiara di avere “molta fiducia” nelle opposizioni, solo il 22% spiega di gradire “abbastanza” l’accozzaglia della sinistra. Un insieme di partiti che, stando ai numeri della rilevazione, non riesce a rappresentare una valida alternativa alla maggioranza di governo. Se il 28,4% degli intervistati infatti dichiara di avere “nessuna” fiducia nel centrosinistra, il 47,4% sostiene di avere “poca” fiducia tra i banchi dell’opposizione. Ancora più netta la tabella sulla fiducia nei leader politici. Al primo posto rimane l’ex premier Mario Draghi, mentre al secondo posto troviamo la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Una leadership indiscussa rispetto a quella del leader pentastellato Giuseppe Conte, lontano di ben undici punti rispetto a Meloni, e della leader dem Elly Schlein ferma al quarto posto.

Nota metodologica:

Sondaggio realizzato da Istituto Ixè per conto di Osservatorio Politico Nazionale. Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di soggetti maggiorenni residenti in Italia tra il 13 febbraio e il 19 febbario 2024. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d'errore statistico è del 2,8% a un intervallo di confidenza del 95%. Il documento informativo completo del sondaggio sarà disponibile sul sito www.istitutoixe.it