Crosetto in ospedale. La corsa in ambulanza dal Quirinale

Un'allarmante notizia arriva dall'odierno Consiglio Superemo della Difesa: il ministro Guido Crosetto ha lasciato in anticipo la riunione in corso al Quirinale per essere trasportato in ambulanza in ospedale. Lo si apprende da fonti della Difesa. Il ministro della Difesa - lo ricordiamo - era stato ricoverato d'urgenza in ospedale lo scorso febbraio. In seguito a un forte dolore al petto, l'esponente di governo si era presentato al pronto soccorso dell'ospedale Carlo di Nancy di Roma. A seguito del ricovero gli era stata diagnosticata una lieve pericardite (ovvero un'infiammazione alla membrana del cuore) che fortunatamente non non aveva provocato danni.

Stavolta, secondo quanto apprende e riporta l'Adnkronos, il ministro è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti dopo che era stato colto da un senso di malessere nel corso della riunione del Consiglio Supremo di Difesa presieduto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla presenza del premier Giorgia Meloni e dei ministri Tajani, Piantedosi, Giorgetti e Urso. Il co-fondatore di Fratelli d'Italia, 61 anni, aveva già avuto alcuni problemi cardiaci nel 2013.

Al diffondersi della notizia, l'esponente di governo ha subito ricevuto attestati di vicinanza e di sostegno. Così come era accaduto nei mesi scorsi. "Forza Guido! Ti aspettiamo al più presto!", ha scritto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Tra i primi a manifestare la propria vicinanza a Crosetto, anche il leader di Azione, Carlo Calenda. "Esprimo vicinanza al ministro Crosetto con l'augurio di una pronta ripresa a nome mio e di tutta Azione", ha scritto il senatore ed ex ministro in una nota. "Preoccupati per il malore del ministro Crosetto, al quale siamo vicini. L'augurio di una pronta ripresa a nome di tutti i senatori della Lega", ha dichiarato la senatrice Stefania Pucciarelli, capogruppo della Lega in commissione Esteri e Difesa.

"Caro Guido riprenditi in fretta! I deputati e amici di Fratelli d'Italia ti mandano un forte abbraccio". Così, invece, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. E dai Cinque Stelle, i capogruppo di Camera e Senato, Francesco Silvestri e Stefano Patuanelli, hanno espresso i loro "sentiti auguri di pronta guarigione" al ministro Crosetto.

"Il nostro auspicio - hanno aggiunto - è di rivederlo presto in Parlamento e in tutti gli altri luoghi di dibattito politico".