Danilo Toninelli e il veleno su Giorgia Meloni. E tira in ballo Santa Teresa

Altro fango sul presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'attacco arriva dall'ex ministro grillino Danilo Toninelli, che non perde occasione per scagliarsi contro l'attuale premier e far emergere tutta la propria acredine. Molto attivo sui canali social TikTok, Instagram e Facebook, l'ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è arrivato a coinvolgere Santa Teresa di Gesù per colpire la leader di Fratelli d'Italia.

Nel corso di una diretta sui suoi profili social, Toninelli si è lanciato in paragoni a dir poco incredibili. Mentre si inquadrava per mostrarsi ai suoi follower, l'ex Cinque Stelle ha fatto vedere l'immagine di una Santa affissa in una porta. L'occasione è stata buona per fare battute di scarso gusto. " Avete visto la somiglianza di questa Santa di fronte alla chiesa di Santa Teresa di Gesù qua a Roma? È incredibilmente somigliante a Giorgia Meloni ", esclama Toninelli, facendo della palese ironia. "Peccato che i Santi sono dalla parte degli ultimi, dei poveri. E la Meloni politicamente assolutamente non lo è ", aggiunge. E la frecciata è servita. " Magari si è incarnata prima come una Santa, adesso si è incarnata nell'esatto opposto di una Santa. Perché se abolisci il reddito di cittadinanza ovviamente odi i poveri e odi gli ultimi ", attacca.

Insomma, niente di nuovo sotto il sole. Ai grillini, ed ex grillini, brucia ancora la questione del Reddito di cittadinanza, una misura che, come è stato visto e dimostrato negli ultimi anni, ha mostrato più di qualche lacuna. Tanti i casi di furbetti del Reddito grillino: soggetti che non averebbero mai avuto diritto a beneficiare della misura.

A rispondere a Toninelli, tuttavia, c'hanno pensato i tanti utenti sui social. "Ma questo soggetto non lavora? E pensare che un giorno era ministro... poveri noi... com eravamo caduti in basso!" , è il commento di un internauta. "Sei un uomo inutile se non era per la Meloni eravamo fallita. Fai una bella cosa, goditi la tua famiglia e non rompere perché non sei all'altezza", è il duro intervento di un altro.

"Mi piace seguirla solo per vedere a che punto arriva dire queste stupidaggini. Le ricordo che il tonno i panini in autostrada le uova di Pasqua erano care anche quando eravate voi al governo però non ho mai sentito dire che erano cari"

, aggiunge un altro utente.