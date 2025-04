Dazi, vertice di emergenza a Palazzo Chigi. Meloni cancella tutti gli impegni

Ascolta ora 00:00 00:00

Al di là delle dichiarazioni pubbliche improntate a una certa prudenza, ai piani alti del governo italiano il livello di allarme per il piano di dazi shock lanciato da Donald Trump non è mai stato così alto. Al punto che - nonostante l’annuncio del presidente americano fosse ampiamente previsto - la premier Giorgia Meloni questa mattina ha deciso di annullare tutti gli impegni in agenda per occuparsi del dossier e "concentrarsi sulle azioni da intraprendere".

Salta, dunque, la visita in Calabria, dove avrebbe dovuto presenziare all’inaugurazione della stazione dei Carabinieri di Limbadi (Vibo Valencia). E a Palazzo Chigi viene convocato un vertice di emergenza. Insieme a Meloni ci sono i ministri Tommaso Foti (Politiche europee e Pnrr), Francesco Lollobrigida (Agricoltura), Giancarlo Giorgetti (Economia) e Adolfo Urso (Imprese e made in Italy). E, ovviamente, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini.

Il primo video-collegato da Bruxelles, dove ha incontrato il commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic proprio per un primo giro di orizzonte sulla questione dazi. Come è noto, infatti, il commercio è materia comunitaria e la risposta all'offensiva aperta da Trump non può che essere a livello di Ue.